В Дагестане начала работу уже вторая группа специалистов Минздрава

"Там (в Дагестане) уже вторая группа работает на медицинских объектах, чтобы выстроить, систематизировать и в том числе решить проблему и дополнительно туда направить лекарства, отработать практические занятия", - сказал Мурашко в ходе выступления в рамках правительственного часа в Госдуме.