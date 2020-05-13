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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:20
https://ria.ru/20200513/1571371837.html
В Дагестане начала работу уже вторая группа специалистов Минздрава
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569254828_0:238:2784:1804_1036x0_80_0_0_cfc609efd404b9b33fb1507f6c7c4c07.jpg
РИА Новости

В Дагестане начала работу уже вторая группа специалистов Минздрава

12:39 13.05.2020 (обновлено: 13:20 13.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уже вторая группа специалистов Минздрава работает в Дагестане для решения проблем с оказанием медпомощи в республике, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Там (в Дагестане) уже вторая группа работает на медицинских объектах, чтобы выстроить, систематизировать и в том числе решить проблему и дополнительно туда направить лекарства, отработать практические занятия", - сказал Мурашко в ходе выступления в рамках правительственного часа в Госдуме.
В начале мая министр говорил, что Дагестан вызывает опасения по оказанию медпомощи и стабилизации ситуации с коронавирусом. Проблемой, по его словам, являются в том числе и вспышки заболеваемости на определенных территориях и в населенных пунктах. После этого в регионе работу по организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом провела группа специалистов Минздрава и Росздравнадзора, направленная в республику.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоРеспублика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
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