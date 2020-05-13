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2020-05-13T12:36
https://ria.ru/20200513/1571371633.html
Минкомсвязь: жители девяти регионов смогут улететь на рейсе из Бангкока
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РИА Новости

Минкомсвязь: жители девяти регионов смогут улететь на рейсе из Бангкока

12:36 13.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На вывозном рейсе из Бангкока 18 мая смогут улететь жители девяти российских регионов, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

"На рейс Бангкок – Владивосток – Новосибирск, который запланирован на 18 мая 2020 будут допущены граждане России, которые проживают в Приморском крае, Хабаровском крае, Новосибирской, Томской, Калининградской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае, Красноярском крае", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госулуги: Бангкок - РФ".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)БангкокОбщество
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