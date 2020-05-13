Минкомсвязь: жители девяти регионов смогут улететь на рейсе из Бангкока

"На рейс Бангкок – Владивосток – Новосибирск, который запланирован на 18 мая 2020 будут допущены граждане России, которые проживают в Приморском крае, Хабаровском крае, Новосибирской, Томской, Калининградской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае, Красноярском крае", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госулуги: Бангкок - РФ".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.