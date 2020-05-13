Миллиардер Герман Хан ответил на сообщения о заражении коронавирусом

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Совладелец "Альфа-Групп" и нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан заявил РБК, что не заражен коронавирусом.
Ранее в Сети появилась информация о том, что на прошлой неделе Хан сдал анализы и вскоре ему диагностировали COVID-19.
Герману Хану 58 лет. По данным Forbes, его состояние оценивается в 8,5 миллиарда долларов, он входит в двадцатку самых богатых бизнесменов России.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка. Они находятся в больнице.