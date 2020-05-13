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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:22
https://ria.ru/20200513/1571370064.html
Миллиардер Герман Хан ответил на сообщения о заражении коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/93328/25/933282517_0:280:1706:1239_1036x0_80_0_0_909c8cc330f0779ddcbecc863003b7d1.jpg
РИА Новости

Миллиардер Герман Хан ответил на сообщения о заражении коронавирусом

12:33 13.05.2020 (обновлено: 13:22 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредприниматель Герман Хан
Предприниматель Герман Хан
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Совладелец "Альфа-Групп" и нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан заявил РБК, что не заражен коронавирусом.
Ранее в Сети появилась информация о том, что на прошлой неделе Хан сдал анализы и вскоре ему диагностировали COVID-19.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
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Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Герману Хану 58 лет. По данным Forbes, его состояние оценивается в 8,5 миллиарда долларов, он входит в двадцатку самых богатых бизнесменов России.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка. Они находятся в больнице.
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