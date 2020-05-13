Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка заразились коронавирусом.
Как РИА Новости рассказал сам представитель Кремля, они сейчас находится в больнице.
В своем инстаграме Навка написала, что уже идет на поправку.
"Температуры уже нет, кашля тоже. Даже антибиотики не пришлось принимать. <...> У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей", — рассказала она.
По словам спортсменки, одним из ее симптомов стала потеря обоняния. Кроме того, сразу после заболевания у нее поднялась высокая температура.
В пиар-службе Navka Show также сообщили, что она переносит болезнь в легкой форме.
"Она уже практически здорова. Дмитрий Сергеевич тоже чувствует себя хорошо, но процесс восстановления у него займет чуть дольше", — говорится в сообщении.
Последнее публичное появление
Последний раз пресс-секретарь президента появлялся на публике в конце апреля, сообщил telegram-канал "Кремлевский пул РИА".
Тогда Песков участвовал в совещании Владимира Путина с губернаторами, которое состоялось 30 апреля.
На том же мероприятии о своем заражении коронавирусом сообщил президенту премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас его состояние оценивается как хорошее, врачи наблюдают положительную динамику. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Андрей Белоусов.
Кроме того, в российском кабинете министров коронавирусом также заразились министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев, который уже выписан из больницы.
Давно виделись
Как рассказа в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" спикер Госдумы Вячеслав Володин, в последний раз он виделся с Песковым очень давно. Политик также отметил, что представитель Кремля соблюдал всегда все меры предосторожности.
По последним данным, общее количество инфицированных в мире превысило 4 миллиона, около 275 тысяч скончались.
В России выявили 232 тысячи зараженных, более двух тысяч скончались, около 43 тысяч пациентов излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.