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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T05:04
https://ria.ru/20200513/1571350489.html
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156296/80/1562968034_117:0:2845:1534_1036x0_80_0_0_88167fba6aae2fa9adc68412284da9ef.jpg
РИА Новости

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

01:13 13.05.2020 (обновлено: 05:04 13.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка заразились коронавирусом.
Как РИА Новости рассказал сам представитель Кремля, они сейчас находится в больнице.
В своем инстаграме Навка написала, что уже идет на поправку.

"Температуры уже нет, кашля тоже. Даже антибиотики не пришлось принимать. <...> У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей", — рассказала она.

По словам спортсменки, одним из ее симптомов стала потеря обоняния. Кроме того, сразу после заболевания у нее поднялась высокая температура.
В пиар-службе Navka Show также сообщили, что она переносит болезнь в легкой форме.
"Она уже практически здорова. Дмитрий Сергеевич тоже чувствует себя хорошо, но процесс восстановления у него займет чуть дольше", — говорится в сообщении.
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Последнее публичное появление

Последний раз пресс-секретарь президента появлялся на публике в конце апреля, сообщил telegram-канал "Кремлевский пул РИА".
Тогда Песков участвовал в совещании Владимира Путина с губернаторами, которое состоялось 30 апреля.
На том же мероприятии о своем заражении коронавирусом сообщил президенту премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас его состояние оценивается как хорошее, врачи наблюдают положительную динамику. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Андрей Белоусов.
Кроме того, в российском кабинете министров коронавирусом также заразились министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев, который уже выписан из больницы.

Давно виделись

Как рассказа в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" спикер Госдумы Вячеслав Володин, в последний раз он виделся с Песковым очень давно. Политик также отметил, что представитель Кремля соблюдал всегда все меры предосторожности.
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Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
"Мы добьемся успеха вместе", — написал он в Twitter.
По последним данным, общее количество инфицированных в мире превысило 4 миллиона, около 275 тысяч скончались.
В России выявили 232 тысячи зараженных, более двух тысяч скончались, около 43 тысяч пациентов излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Михаил МишустинГосдума РФАндрей БелоусовВячеслав ВолодинМоскваТурцияАнкараОбщество
Популярные комментарии
Старо придание , только верится с трудом. Типа "мы такие же как и все"
13 мая, 04:23
Николай Евгения Сухоручкины
124400123
Браво! Ну что же ещё можно было ожидать!..Ну как же прославленный "вирус" мог обойти прэсс-секретаря и его супругу??!!..
13 мая, 04:40
Roman Ivanov
711100115
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