Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка

Как РИА Новости рассказал сам представитель Кремля, они сейчас находится в больнице.

В своем инстаграме Навка написала, что уже идет на поправку.

"Температуры уже нет, кашля тоже. Даже антибиотики не пришлось принимать. <...> У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей", — рассказала она.

По словам спортсменки, одним из ее симптомов стала потеря обоняния. Кроме того, сразу после заболевания у нее поднялась высокая температура.

В пиар-службе Navka Show также сообщили, что она переносит болезнь в легкой форме.

"Она уже практически здорова. Дмитрий Сергеевич тоже чувствует себя хорошо, но процесс восстановления у него займет чуть дольше", — говорится в сообщении.

Последнее публичное появление

Последний раз пресс-секретарь президента появлялся на публике в конце апреля, сообщил telegram-канал "Кремлевский пул РИА"

Тогда Песков участвовал в совещании Владимира Путина с губернаторами, которое состоялось 30 апреля.

На том же мероприятии о своем заражении коронавирусом сообщил президенту премьер-министр Михаил Мишустин . Сейчас его состояние оценивается как хорошее, врачи наблюдают положительную динамику. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Андрей Белоусов

Давно виделись

Как рассказа в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" спикер Госдумы Вячеслав Володин , в последний раз он виделся с Песковым очень давно. Политик также отметил, что представитель Кремля соблюдал всегда все меры предосторожности.

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.

"Мы добьемся успеха вместе", — написал он в Twitter

По последним данным, общее количество инфицированных в мире превысило 4 миллиона, около 275 тысяч скончались.

В России выявили 232 тысячи зараженных, более двух тысяч скончались, около 43 тысяч пациентов излечились.