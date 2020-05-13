Глава СК поручил доложить о нарушениях прав медиков под Владимиром

"Глава СК России поручил руководству следственного управления по Владимирской области доложить обо всех аспектах, касающихся нарушения прав медицинских сотрудников, на которые обратили внимание корреспонденты, и о мерах, принятых по озвученным фактам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вышел сюжет, в котором сообщалось, что врачи госпиталя увольняются из-за нехватки поддержки и средств индивидуальной защиты.

"Также корреспондент упоминает и про другую больницу – Струнинскую, о некачественном ремонте и якобы нецелевом использовании средств в которой СМИ уже рассказывали ранее. Журналисты делают акцент на том, что местные чиновники игнорируют просьбы медиков", - уточняется в сообщении.