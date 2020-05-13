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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:19
https://ria.ru/20200513/1571369222.html
Глава СК поручил доложить о нарушениях прав медиков под Владимиром
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564686126_0:36:2882:1657_1036x0_80_0_0_9f7a6fb8a40c2b1b735b1853e9601378.jpg
РИА Новости

Глава СК поручил доложить о нарушениях прав медиков под Владимиром

12:19 13.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о нарушениях прав медицинских сотрудников в инфекционном госпитале Владимирской области, сообщает Следственный комитет России в среду.
Согласно сообщению, об инфекционном госпитале в Карабаново под Владимиром, куда поступают пациенты с коронавирусом, СМИ сообщили после того, как медсестра опубликовала в интернете фотографию обожженного лица из-за нехватки средств защиты.
"Глава СК России поручил руководству следственного управления по Владимирской области доложить обо всех аспектах, касающихся нарушения прав медицинских сотрудников, на которые обратили внимание корреспонденты, и о мерах, принятых по озвученным фактам", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вышел сюжет, в котором сообщалось, что врачи госпиталя увольняются из-за нехватки поддержки и средств индивидуальной защиты.
"Также корреспондент упоминает и про другую больницу – Струнинскую, о некачественном ремонте и якобы нецелевом использовании средств в которой СМИ уже рассказывали ранее. Журналисты делают акцент на том, что местные чиновники игнорируют просьбы медиков", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что следственными органами СУ СК России по области продолжается проведение проверки по данному факту.
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Больница
17 декабря 2019, 08:00
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВладимирВладимирская областьКарабановоПроисшествия
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