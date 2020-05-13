Роберт Паттинсон отказывается заниматься спортом ради Бэтмена

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Британский актер Роберт Паттинсон . Британский актер Роберт Паттинсон рассказал в интервью изданию GQ, что не собирается заниматься спортом ради мускулов в роли Бэтмена.

Актер беседовал с журналистом издания, находясь на карантине в Лондоне. Когда ввели ограничительные меры он снимался в новом фильме Мэтта Ривза. На вопрос о том, поддерживает ли он физическую форму, Паттинсон ответил, что игнорирует инструкции своего тренера, потому что не хочет "подавать всем плохой пример".

"По-моему, если вы все время занимаетесь спортом, то становитесь частью проблемы", – рассказал он, подчеркнув, что под "вы" имеет в виду своих коллег по Голливуду.

"Вы создаете прецедент. В 1970-х годах никто этого не делал. Даже Джеймс Дин не был мускулист", – добавил он.

Паттинсон поделился, что тренер умолял его использовать в самоизоляции мяч Bosu для занятий, но он "почти ничего не делает".

Актриса из фильма о Бэтмене, Зои Кравец, по словам Паттинсона, занимается пять дней в неделю на карантине.

Актер уточнил при этом, что он строго соблюдает диету, которая включает геркулесовые хлопья с ванильным протеиновым порошком и тунец с перцем: "Да, я ем прямо из консервных банок, добавляю перец и ем. Это странно, но мои предпочтения сравнимы со вкусами дикого зверя. Мне нравится есть из консервной банки".

Сложно найти человека, который больше подходил бы для самоизоляции, чем Роберт Паттинсон, пишет издание. Актер, которому в мае исполнилось 34 года, всю жизнь пытается обособиться от внешнего мира. Все время, когда он не на работе, он стремится спрятаться от всех и, прежде всего, от папарацци.

"Я понял, что все оказались неподготовленными к этой ситуации и чувствуют себя очень уязвимыми в самоизоляции. Это удивительно", - отметил Роберт.

Его можно будет увидеть на экране в проекте "Довод" Кристофера Нолана, который, возможно, станет фильмом открытия кинотеатров после карантина.