Премьеру нового фильма Кристофера Нолана не будут переносить

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Режиссер Кристофер Нолан не намерен переносить премьеру своего фильма "Довод", запланированную на 17 июля, . Режиссер Кристофер Нолан не намерен переносить премьеру своего фильма "Довод", запланированную на 17 июля, сообщает Independent.

Ранее уточнялось, что Нолан настаивает на выходе своей ленты с участием Роберта Паттинсона и Джона Дэвида Вашингтона именно 17 июля, хотя другие проекты студии Warner Bros. уже перенесены на 2021 год из-за карантина.

Крупнейшая британская сеть кинотеатров Vue Cinemas, в которой будет показана картина, подтвердила, что также надеется на то, что сможет открыться к этому времени, они сейчас обсуждают с правительством меры, обеспечивающие социальное дистанцирование.

Пока нет никаких оснований полагать, что ограничительные меры будут сняты по всему миру к концу июля, но Нолан очень на это рассчитывает.