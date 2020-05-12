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2020-05-12T22:34
https://ria.ru/20200512/1571333188.html
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана не будут переносить
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РИА Новости

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана не будут переносить

22:34 12.05.2020
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© Syncopy (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод
© Syncopy (2020)
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Режиссер Кристофер Нолан не намерен переносить премьеру своего фильма "Довод", запланированную на 17 июля, сообщает Independent.
Ранее уточнялось, что Нолан настаивает на выходе своей ленты с участием Роберта Паттинсона и Джона Дэвида Вашингтона именно 17 июля, хотя другие проекты студии Warner Bros. уже перенесены на 2021 год из-за карантина.
Крупнейшая британская сеть кинотеатров Vue Cinemas, в которой будет показана картина, подтвердила, что также надеется на то, что сможет открыться к этому времени, они сейчас обсуждают с правительством меры, обеспечивающие социальное дистанцирование.
Пока нет никаких оснований полагать, что ограничительные меры будут сняты по всему миру к концу июля, но Нолан очень на это рассчитывает.
"Крису хочется, чтобы кинотеатры открылись именно его фильмом, – заявил Ричард Джелфонд, директор сети IMAX. – Никто другой в США так сильно не настаивает на том, чтобы это все-таки произошло, и его картина вышла в июле, как ранее предполагалось".
Актер Роберт Паттинсон
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200000
КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонКристофер Нолан
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