Число инфицированных COVID-19 в Южной Осетии выросло до 25

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково

СУХУМ, 13 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Южной Осетии достигло 25 человек, сообщила в среду журналистам заместитель главы комитета югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

"Югосетпотребнадзор за минувшие сутки провел 24 теста на коронавирус, два из них оказались положительными, все остальные отрицательные. Таким образом, на утро 13 мая в республике зарегистрировано 25 случаев заражения COVID-19", - сказала она.

Отмечается, что всего на двухнедельном карантине находятся 290 человек, в медучреждениях республики - 218, из них в районах - 73.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.

Правительство Южной Осетии продлило ограничительные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форма обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.