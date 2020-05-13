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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:11
https://ria.ru/20200513/1571368620.html
Число инфицированных COVID-19 в Южной Осетии выросло до 25
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

Число инфицированных COVID-19 в Южной Осетии выросло до 25

12:11 13.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СУХУМ, 13 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Южной Осетии достигло 25 человек, сообщила в среду журналистам заместитель главы комитета югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
"Югосетпотребнадзор за минувшие сутки провел 24 теста на коронавирус, два из них оказались положительными, все остальные отрицательные. Таким образом, на утро 13 мая в республике зарегистрировано 25 случаев заражения COVID-19", - сказала она.
Отмечается, что всего на двухнедельном карантине находятся 290 человек, в медучреждениях республики - 218, из них в районах - 73.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.
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Правительство Южной Осетии продлило ограничительные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форма обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнатолий БибиловЗдоровье - ОбществоВОЗЮжная ОсетияВ мире
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