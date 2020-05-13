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2020-05-13T16:08
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Юрист оценил возможность объединения Архангельской области и НАО
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РИА Новости

Юрист оценил возможность объединения Архангельской области и НАО

12:07 13.05.2020 (обновлено: 16:08 13.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАрхангельск
Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Архангельск. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Объединение двух субъектов федерации в один возможно, если на референдуме более половины жителей выскажутся за такое решение, окончательно оно оформляется федеральным законом и затем вносится в конституцию, сообщил РИА Новости член Ассоциации юристов России (АЮР) Владислав Калинин.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа в среду обсудят возможность объединения двух регионов. НАО одновременно является самостоятельным субъектом и входит в состав Архангельской области. Второго апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку, на его место был назначен губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский, НАО временно возглавил его заместитель Юрий Бездудный.
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"Процедура следующая - главы субъектов федерации должны выступить с совместным заявлением и направить соответствующее прошение президенту РФ. Далее в обоих регионах проводится референдум, по результатам которого не менее половины граждан должны высказаться за объединение", - сказал юрист. Он пояснил, что если жители хотя бы одного из регионов проголосуют против, то повторно такой вопрос можно вынести на голосование только через год.
"Если результат положительный, то президент вносит в Государственную думу проект Федерального конституционного закона о новом регионе, где содержится новое название и границы", - отметил Калинин. Юрист отметил, что по такой процедуре объединились несколько регионов России в 2003-2008 годах. Например, Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ в Пермский край, к Красноярскому краю присоединились два автономных объединения.
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"Финиш процедуры - внесение наименования нового субъекта в конституцию", - сказал он. По словам Калинина, решение Конституционного суда РФ по этому вопросу не нужно. Туда могут обратиться в случае возникновения каких-либо коллизий, но в предыдущих случаях такой необходимости не возникало.
По мнению юриста, при решении об объединении учитываются связи регионального центра с районами. "Как говорит нам наука управления - количество регионов не свидетельствует о качестве. Учитывая, что мы самая большая страна, с большой протяженностью дорог, объединение регионов полезно для экономических, транспортных и энергетических коммуникаций", - считает он.
Юрий Бездудный
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Объединение Архангельской области и НАОЮрий БездудныйНенецкий автономный округПермская областьАлександр ЦыбульскийИгорь ОрловАрхангельская областьКрасноярский крайПолитика
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