Юрист оценил возможность объединения Архангельской области и НАО

"Процедура следующая - главы субъектов федерации должны выступить с совместным заявлением и направить соответствующее прошение президенту РФ. Далее в обоих регионах проводится референдум, по результатам которого не менее половины граждан должны высказаться за объединение", - сказал юрист. Он пояснил, что если жители хотя бы одного из регионов проголосуют против, то повторно такой вопрос можно вынести на голосование только через год.