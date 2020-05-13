В Петербурге почти полторы тысячи медиков заболели COVID-19

"За весь период борьбы с эпидемией 1465 медицинских работников заболели при исполнении трудовых обязанностей. Смерть от коронавирусной инфекции официально подтверждена у 4 медиков", - сказал он, выступая в Законодательном собрании с ежегодным отчетом о деятельности правительства и губернатора города за прошлый год.