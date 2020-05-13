В Петербурге почти полторы тысячи медиков заболели COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. С начала эпидемии в Санкт-Петербурге 1465 медицинских работников заразились коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"За весь период борьбы с эпидемией 1465 медицинских работников заболели при исполнении трудовых обязанностей. Смерть от коронавирусной инфекции официально подтверждена у 4 медиков", - сказал он, выступая в Законодательном собрании с ежегодным отчетом о деятельности правительства и губернатора города за прошлый год.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 8485 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 63 человека. Выздоровели 1848 человек.
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