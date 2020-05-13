Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге сложной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается сложной, а соотношение количества заболевших коронавирусом и выздоровевших, с учетом низкого уровня самоизоляции, пока не позволяет снять ограничения, считает губернатор Александр Беглов.
"К сожалению, ситуация в городе остается сложной. Количество заболевших в сутки существенно превышает количество выздоровевших. Индекс самоизоляции остается низким – сегодня он приближается к уровню "2", что категорически недостаточно для… снятия ограничительных мер", – сказал Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед городскими парламентариями.
Ранее во вторник городской оперативный штаб сообщил, что число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 8 тысяч, при этом выздоровели 1784 человека, умерли 58.
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