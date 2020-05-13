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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:16
https://ria.ru/20200513/1571366633.html
Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге сложной
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141611_0:145:3121:1901_1036x0_80_0_0_a92c95eb2d6b241288ec79915ba730c3.jpg
РИА Новости

Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге сложной

11:59 13.05.2020 (обновлено: 12:16 13.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПамятник самоизоляции в виде куба с силуэтами человека и кошки в Санкт-Петербурге
Памятник самоизоляции в виде куба с силуэтами человека и кошки в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Памятник самоизоляции в виде куба с силуэтами человека и кошки в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается сложной, а соотношение количества заболевших коронавирусом и выздоровевших, с учетом низкого уровня самоизоляции, пока не позволяет снять ограничения, считает губернатор Александр Беглов.
"К сожалению, ситуация в городе остается сложной. Количество заболевших в сутки существенно превышает количество выздоровевших. Индекс самоизоляции остается низким – сегодня он приближается к уровню "2", что категорически недостаточно для… снятия ограничительных мер", – сказал Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед городскими парламентариями.
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Ранее во вторник городской оперативный штаб сообщил, что число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 8 тысяч, при этом выздоровели 1784 человека, умерли 58.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-Петербург
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