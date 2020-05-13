Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге сложной

"К сожалению, ситуация в городе остается сложной. Количество заболевших в сутки существенно превышает количество выздоровевших. Индекс самоизоляции остается низким – сегодня он приближается к уровню "2", что категорически недостаточно для… снятия ограничительных мер", – сказал Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед городскими парламентариями.