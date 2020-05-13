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Туризм
2020-05-13T11:53
https://ria.ru/20200513/1571366048.html
В Венгрии обанкротился туроператор, который работал с россиянами
https://cdn24.img.ria.ru/images/153175/70/1531757016_0:146:3121:1902_1036x0_80_0_0_a7c3afe106febe5ba69a755f2b9373bf.jpg
РИА Новости

В Венгрии обанкротился туроператор, который работал с россиянами

11:53 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште
Туристы на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Венгрии приостановил работу крупнейший туроператор Robinson Tours, который работал и на приеме российских туристов, сообщает АТОР.
Компания занималась как выездным, так и въездным туризмом. По оценкам экспертов, на ее долю приходилось не менее 50 процентов российского организованного турпотока в Венгрию. В России под его брендом работали офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, в странах СНГ – в Киеве и Алматы.
В заявлении венгерского туроператора говорится, что причинами прекращения деятельности стала пандемия коронавируса, которая привела к закрытию границ, прекращению авиасообщения и другим ограничениям на туристическом рынке.
В обращении компании ничего не говорится о приеме иностранных туристов. По данным российских туроператоров, никаких официальных писем от венгерского партнера они не получали.
У ряда российских игроков, по информации АТОР, в Robinson Tours были достаточно существенные по размерам депозиты. Сейчас компании выясняют судьбу этих денег.
Правда, по неофициальной информации, у владельцев туроператора есть намерения возродить деятельность принимающей компании.
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