В Венгрии обанкротился туроператор, который работал с россиянами

Туристы на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Венгрии приостановил работу крупнейший туроператор Robinson Tours, который работал и на приеме российских туристов, В Венгрии приостановил работу крупнейший туроператор Robinson Tours, который работал и на приеме российских туристов, сообщает АТОР.

Компания занималась как выездным, так и въездным туризмом. По оценкам экспертов, на ее долю приходилось не менее 50 процентов российского организованного турпотока в Венгрию. В России под его брендом работали офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, в странах СНГ – в Киеве и Алматы.

В заявлении венгерского туроператора говорится, что причинами прекращения деятельности стала пандемия коронавируса, которая привела к закрытию границ, прекращению авиасообщения и другим ограничениям на туристическом рынке.

В обращении компании ничего не говорится о приеме иностранных туристов. По данным российских туроператоров, никаких официальных писем от венгерского партнера они не получали.

У ряда российских игроков, по информации АТОР, в Robinson Tours были достаточно существенные по размерам депозиты. Сейчас компании выясняют судьбу этих денег.