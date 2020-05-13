В ГД прокомментировали возможное объединение НАО и Архангельской области

"Для подобного движения необходимо финансово-экономическое обоснование. По крайней мере на комитет (с таким вопросом - объединения регионов) никто не выходил, нас никто не спрашивал. Хотя да, последние 15-20 лет мы видим, что происходит объединение регионов", - сказал Харитонов.