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2020-05-13T16:08
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В ГД прокомментировали возможное объединение НАО и Архангельской области
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РИА Новости

В ГД прокомментировали возможное объединение НАО и Архангельской области

11:44 13.05.2020 (обновлено: 16:08 13.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вопрос об объединении Ненецкого автономного округа и Архангельской области потребует финансово-экономического обоснования, пока в комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока с таким предложением никто не обращался, заявил РИА Новости глава комитета Николай Харитонов.
Ранее источник в архангельском правительстве сказал РИА Новости, что врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный в среду обсудят возможность объединения двух регионов. Второго апреля прежний архангельский губернатор Игорь Орлов подал в отставку, на его место был назначен Цыбульский, НАО временно возглавил его заместитель Бездудный. После отставки Орлова депутат Госдумы от региона Андрей Палкин говорил РИА Новости, что идея объединения с НАО "витает давно, и на сегодняшний день она актуальна".
"Для подобного движения необходимо финансово-экономическое обоснование. По крайней мере на комитет (с таким вопросом - объединения регионов) никто не выходил, нас никто не спрашивал. Хотя да, последние 15-20 лет мы видим, что происходит объединение регионов", - сказал Харитонов.
Он отметил, что такой вариант возможен, если это выгодно и не притесняет ничьи интересы.
Юрий Бездудный
10:13
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
2000008
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Объединение Архангельской области и НАОАндрей ПалкинАлександр ЦыбульскийИгорь ОрловНиколай ХаритоновПолитика
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