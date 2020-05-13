Иран предпримет ответные действия при сохранении оружейного эмбарго

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Тегеран ответит решительно в случае, если СБ ООН примет решение продлить ограничения на поставки Ирану вооружений (так называемое оружейное эмбарго), но сам не будет инициатором возможных шагов военного характера, заявил в интервью в интервью РИА Новости посол Исламской республики в РФ Казем Джалали.
"Как написал президент (Ирана Хасан) Роухани в своем письме главам стран-участниц СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана - ред.), реакция Ирана на вынесение этой темы на обсуждение в Совет Безопасности и продление оружейного эмбарго будет решительной. Для ответа на такие провокации существуют различные варианты. Однако относительно возможного военного ответа должен сказать, что Исламская Республика Иран всегда выступала за мирный и законный путь урегулирования", - сказал Джалали.
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"История показала, что Иран в течение последнего столетия не начал ни одной войны, а только защищал себя", - добавил посол.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.