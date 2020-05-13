Иран предпримет ответные действия при сохранении оружейного эмбарго

"Как написал президент (Ирана Хасан) Роухани в своем письме главам стран-участниц СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана - ред.), реакция Ирана на вынесение этой темы на обсуждение в Совет Безопасности и продление оружейного эмбарго будет решительной. Для ответа на такие провокации существуют различные варианты. Однако относительно возможного военного ответа должен сказать, что Исламская Республика Иран всегда выступала за мирный и законный путь урегулирования", - сказал Джалали.