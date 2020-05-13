Казем Джалали: Иран жестко ответит на любую военную авантюру США

США, спустя два года после выхода из ядерной сделки с Ираном, так и не осознали допущенных ошибок и продолжают диктовать свои условия, уже не являясь частью соглашения, заявил посол Исламской республики Иран в России Казем Джалали . В интервью РИА Новости он рассказал, каким может быть ответ Ирана, если СБ ООН примет решение продлить оружейное эмбарго, обсуждает ли уже Тегеран с партнерами возможные поставки вооружений и что может стоять за решением президента США Дональда Трампа наложить вето на резолюцию Конгресса против применения военной силы в отношении Исламской республики.

— В эти дни исполнилось ровно два года с момента выхода США из ядерной сделки, вместе с тем сегодня Вашингтон вновь пытается объявить себя участником СВПД. Каковы шансы на то, что запрос от них будет формализован и удовлетворен? Допустят ли страны-участницы возвращения США в соглашение?

— Недавние заявления американских должностных лиц в большей степени были сделаны в контексте обеспечения своих интересов: используя предусмотренный СВПД механизм, они стараются продлить оружейное эмбарго против Ирана. Однако американцы забыли, что они вышли из СВПД и не могут в одностороннем порядке использовать его. Как сказал президент Роухани, если США захотят проявить свою добрую волю, то сначала они должны снять санкции, ведь это было частью обязательств США. СВПД и резолюция 2231 СБ ООН тогда могут быть эффективными в урегулировании сложившейся напряженной ситуации, когда все члены будут им привержены. Нарушая международные законы, Соединенные Штаты стремятся обеспечить свои интересы, но такие намерения не являются честными и не основаны на взаимном уважении. Все текущие проблемы возникли из-за нарушения Соединенными Штатами СВПД и резолюции 2231. Спустя два года после выхода из СВПД американцы все еще не поняли своей ошибки и преследуют исключительно односторонние цели. С таким подходом Вашингтона его возвращение, безусловно, будет неприемлемо.

— Президент Роухани ранее в письме предупредил лидеров стран-участниц СВПД о том, что Иран ответит на продление оружейного эмбарго. О каких действиях может идти речь? Тегеран окончательно выйдет из соглашения? Предпримет какие-либо шаги военного характера?

— Как написал президент Роухани в своем письме главам стран-участниц СВПД, реакция Ирана на вынесение этой темы на обсуждение в Совет Безопасности и продление оружейного эмбарго будет решительной. Для ответа на такие провокации существуют различные варианты. Однако относительно возможного военного ответа должен сказать, что Исламская Республика Иран всегда выступала за мирный и законный путь урегулирования. История показала, что Иран в течение последнего столетия не начал ни одной войны, а только защищал себя.

— Окончание срока оружейного эмбарго, а точнее, особого режима поставок для Ирана истекает осенью, ведет ли уже Тегеран переговоры с разными странами по возможным поставкам стране ранее запрещенных видов вооружений? Ведутся ли такие переговоры с Россией? И если да, то о каких вооружениях может идти речь?

— Оружейное эмбарго против Ирана закончится в ноябре месяце текущего года. Обеспечение оборонных потребностей является законным правом Ирана, и после окончания ограничений будут предприняты необходимые действия. До настоящего времени Иран получал предложения на поставки военной техники и оборонительных вооружений, однако существовавшие ограничения не позволяли совершению сделок в данной области.

— Президент Трамп ранее наложил вето на резолюцию Конгресса о запрете применения военной силы против Ирана. Расценивают ли в Тегеране это как следующий шаг в эскалации против Исламской республики — после недавнего нового обострения в Персидском заливе? Насколько после этого решения Трампа возросла вероятность военного противостояния в регионе с США?

— Действия Трампа в связи с наложением вето на проект в Сенате могут иметь две цели. Первая, данный вопрос является частью партийных разногласий в Соединенных Штатах и попыткой одержать победу на предстоящих выборах. Второй аспект заключается в том, что Соединенные Штаты, вероятно, настроены на военный конфликт с Ираном. Мы надеемся, что действия Трампа не продиктованы второй целью, потому что ответ Ирана на любую военную авантюру Соединенных Штатов будет жестким.

— В марте состоялся телефонный разговор спикера Лариджани с российским коллегой Володиным, в ходе которого Иран запросил у Москвы поставки сельхозпродукции. Состоялась ли уже отгрузка каких-то товаров по этому запросу и если да, то о каких наименованиях идет речь? Было ли это бартерной сделкой, то есть было ли это оплатой за возможную поставку России защитных масок и аппаратов ИВЛ?

— Россия и Иран ведут активную торговлю сельхозпродукцией: иранская сторона на постоянной основе поставляет продукцию садоводства, фрукты, овощи, а российская — различные виды зерновых культур, пшеницу, ячмень, кукурузу и так далее. Конечно, коронавирус создал определенные ограничения, однако обмен не приостановлен. Компании обеих стран выполняют заключенные ранее соглашения, в том числе речь идет о договоре на закупку Ираном у России одного миллиона шестисот тысяч тонн пшеницы. Основная часть этого груза уже поставлена, планируется, что этот договор и взаимные обязательства по нему будут выполнены в полном объеме. Относительно проведения клиринговых расчетов по договору сообщения отсутствуют, однако традиционно компании сторон должным образом координируют друг с другом коммерческий товарообмен для обеспечения необходимых позиций.

— Известно ли, когда может состояться Астанинский саммит? Может ли он пройти до конца мая? Будет ли это видеоконференция или лидеры встретятся лично?

— Недавно, 22 апреля 2020 года, в режиме телеконференции прошла встреча министров иностранных дел стран-гарантов астанинского процесса. Министры иностранных дел Ирана, России и Турции обменялись мнениями по актуальным событиям в Сирии и регионе и отметили необходимость продолжения координации на самом высоком уровне между тремя странами-гарантами астанинского процесса как самого эффективного формата урегулирования сирийского кризиса. Также они акцентировали внимание на необходимости продолжения трехсторонних консультаций на всех уровнях, включая проведение шестой встречи глав астанинского процесса в Исламской Республике Иран после нормализации условий, связанных с коронавирусом. Таким образом, в будущем, когда будут созданы условия, этот саммит пройдет в Иране либо в режиме видеоконференции, либо в очном формате. Однако сейчас, пока не закончились все согласования, мы не можем назвать точную дату. Как только она станет известна, мы сообщим об этом.

— Как Иран оценивает первые результаты сделки ОПЕК+? Видит ли необходимость в принятии дополнительных действий со стороны альянса? Тегеран выступал ранее за сокращение добычи нефти, о каких объемах может идти речь?

— Иран в качестве и члена ОПЕК, и члена ОПЕК+ убежден в необходимости снижения производства и сотрудничества всех стран-производителей нефти с целью создания баланса на рынке и стабилизации цен на нефть. С этой целью министр нефти Исламской Республики Иран господин (Бижан) Зангане провел беседы с некоторыми своими коллегами, включая министра энергетики Российской Федерации господина (Александра) Новака. Иран выступает за то, что цены на нефть должны быть сбалансированными и стабильными — это в интересах как производителей, так и потребителей нефти.

— Летом 2019 года глава российского Минэнерго заявлял, что Россия и Иран обсуждают новые проекты в электроэнергетике и Иран заинтересован в модернизации ТЭС, достройке ГЭС. Обсуждаются ли сейчас новые проекты в этих областях или пандемия коронавируса пока приостановила развитие энергетического сотрудничества с Россией?

— Сотрудничество между двумя странами в данной области хоть и не столь активно, но развивалось и ранее. Меньший прогресс, чем хотелось бы, обусловлен административно-бюрократическими трудностями, которые тормозили некоторые проекты. Однако руководство обеих стран настроено на развитие экономических связей, завершение старых и реализацию новых проектов. Вспышка коронавируса также может повлиять на прогресс сотрудничества, но она не привела к остановке дипломатической деятельности, в том числе благодаря усилиям и инициативе посольства Исламской Республики Иран в Москве. В данном контексте на сегодняшний день проведены многочисленные и конструктивные переговоры между мной и российскими должностными лицами, а также между должностными лицами двух стран.

— Могут ли из-за пандемии перенести заседание российско-иранской межправкомиссии, которое планировалось на июнь, или эта дата остается в силе?

— С учетом распространения коронавируса в двух странах и приостановкой многих встреч и экономических мероприятий, таких как визит делегаций, проведение форумов и экономических выставок, существует возможность изменения сроков проведения заседания межправкомиссии. Однако иранская сторона еще не получила предложений от российской стороны об изменении сроков ее проведения. Для продолжения контактов и с учетом позитивного опыта, который мы накопили за последние два месяца, можно рассмотреть предложение о проведении заседания межправкомиссии в режиме видеоконференции. Это важно для сохранения связей между экономиками наших стран.

— Продолжится ли, по вашим прогнозам, межпарламентский диалог РФ и Ирана с началом работы в конце мая Меджлиса нового созыва? Стоит ли ожидать, что один из первых визитов нового спикера будет в Россию?