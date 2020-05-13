Минпромторг поддержал решение Росздравнадзора о проверке аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минпромторг поддерживает решение Росздравнадзора о проверке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и условий их эксплуатации после пожаров в больницах Москвы и Петербурга, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"... мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации", - рассказали в пресс-службе.
Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – пять пациентов. После этого Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.