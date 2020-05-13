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2020-05-13T11:38
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Минпромторг поддержал решение Росздравнадзора о проверке аппаратов ИВЛ
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РИА Новости

Минпромторг поддержал решение Росздравнадзора о проверке аппаратов ИВЛ

11:28 13.05.2020 (обновлено: 11:38 13.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минпромторг поддерживает решение Росздравнадзора о проверке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и условий их эксплуатации после пожаров в больницах Москвы и Петербурга, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"... мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации", - рассказали в пресс-службе.
Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – пять пациентов. После этого Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.
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