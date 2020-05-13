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2020-05-13T11:36
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СК начал проверку произошедших в Москве и Петербурге инцидентов с ИВЛ
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РИА Новости

СК начал проверку произошедших в Москве и Петербурге инцидентов с ИВЛ

11:24 13.05.2020 (обновлено: 11:36 13.05.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ занимается расследованием инцидентов с аппаратами искусственной вентиляции легких после пожаров в двух больницах Москвы и Петербурга, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга.
"Со своей стороны отмечаем, что расследованием произошедших в Москве и Петербурге инцидентов занимается Следственный комитет", - рассказали в пресс-службе.
Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – пять пациентов. После этого Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
11:04
До выяснения причин. В РФ не будут использовать аппараты ИВЛ "Авента-М"
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Авента-М (аппарат ИВЛ)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
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