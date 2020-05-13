Иран получил предложения по поставке вооружений от ряда стран

"Обеспечение оборонных потребностей является законным правом Ирана, и после окончания ограничений будут предприняты необходимые действия. До настоящего времени Иран получал предложения на поставки военной техники и оборонительных вооружений, однако существовавшие ограничения не позволяли совершению сделок в данной области", - заявил Джалали.