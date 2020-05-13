В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 208

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 13 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 208. На лечении 176 пациентов. Выписаны 27 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.