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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T10:58
https://ria.ru/20200513/1571362811.html
ФОМС: врачи не должны требовать у пациентов результаты тестов на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

ФОМС: врачи не должны требовать у пациентов результаты тестов на COVID-19

10:58 13.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Медорганизации не имеют права требовать результаты тестов на COVID-19 для оказания медицинской помощи, в том числе и при госпитализации пациентов, отказ в оказании помощи недопустим, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Некоторые медицинские организации пытаются требовать от пациентов справки о наличии отрицательных результатов тестов на COVID-19 при оказании плановой медицинской помощи, отметили в пресс-службе.
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"Требования результатов тестов на COVID-19 для оказания медицинской помощи, в том числе и для госпитализации пациентов с хроническими заболеваниями, являются необоснованными, а отказы в оказании медицинской помощи без результатов этого анализа – недопустимыми", - говорится в сообщении.
Нормативными документами, в том числе временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, требование о наличии результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 для плановой госпитализации пациента не установлено, отметили в пресс-службе.
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"В связи с этим ФОМС требует от территориальных фондов обязательного медицинского страхования усилить контроль за недопущением необоснованных отказов застрахованным лицам в оказании медицинской помощи по территориальным программам обязательного медицинского страхования", - подчеркнули в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
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