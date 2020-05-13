ФОМС: врачи не должны требовать у пациентов результаты тестов на COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Медорганизации не имеют права требовать результаты тестов на COVID-19 для оказания медицинской помощи, в том числе и при госпитализации пациентов, отказ в оказании помощи недопустим, сообщила пресс-служба Медорганизации не имеют права требовать результаты тестов на COVID-19 для оказания медицинской помощи, в том числе и при госпитализации пациентов, отказ в оказании помощи недопустим, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Некоторые медицинские организации пытаются требовать от пациентов справки о наличии отрицательных результатов тестов на COVID-19 при оказании плановой медицинской помощи, отметили в пресс-службе.

"Требования результатов тестов на COVID-19 для оказания медицинской помощи, в том числе и для госпитализации пациентов с хроническими заболеваниями, являются необоснованными, а отказы в оказании медицинской помощи без результатов этого анализа – недопустимыми", - говорится в сообщении.

Нормативными документами, в том числе временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, требование о наличии результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 для плановой госпитализации пациента не установлено, отметили в пресс-службе.

"В связи с этим ФОМС требует от территориальных фондов обязательного медицинского страхования усилить контроль за недопущением необоснованных отказов застрахованным лицам в оказании медицинской помощи по территориальным программам обязательного медицинского страхования", - подчеркнули в ведомстве.