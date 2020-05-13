В России временно перестали использовать новейшие ИВЛ "Авента"

"Претензий не было". В больнице Петербурга рассказали об аппаратах ИВЛ

"Претензий не было". В больнице Петербурга рассказали об аппаратах ИВЛ

В первом случае погибла одна пациентка, во втором — пять человек. После этого Росздравнадзор решил проверить безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.