В России временно перестали использовать новейшие ИВЛ "Авента"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", выпущенных Уральским приборостроительным заводом начиная с 1 апреля.
Эти ИВЛ использовали в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.
В первом случае погибла одна пациентка, во втором — пять человек. После этого Росздравнадзор решил проверить безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.
Проверку проведут и специалисты Уральского приборостроительного завода. Как заявляли в концерне КРЭТ, аппараты под маркой "Авента" поставляются в больницы с 2012 года, они прошли тестирование под высокой нагрузкой и нареканий к их безопасности не было.
Кроме того, партию аппаратов "Авента-M" Россия отправила в США. Их получили склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси, где прогнозировалась острая нехватка. Однако после того, как ситуация с коронавирусом стабилизировалась, аппараты оказались невостребованными, а теперь их изымают со складов.
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