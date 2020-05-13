Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T16:24
https://ria.ru/20200513/1571362123.html
В России временно перестали использовать новейшие ИВЛ "Авента"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377273_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_94db09c0ac839ca991c2bb777b362944.jpg
РИА Новости

В России временно перестали использовать новейшие ИВЛ "Авента"

10:44 13.05.2020 (обновлено: 16:24 13.05.2020)
54392
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", выпущенных Уральским приборостроительным заводом начиная с 1 апреля.
Эти ИВЛ использовали в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
Вчера, 13:39
"Претензий не было". В больнице Петербурга рассказали об аппаратах ИВЛ
В первом случае погибла одна пациентка, во втором — пять человек. После этого Росздравнадзор решил проверить безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.
Проверку проведут и специалисты Уральского приборостроительного завода. Как заявляли в концерне КРЭТ, аппараты под маркой "Авента" поставляются в больницы с 2012 года, они прошли тестирование под высокой нагрузкой и нареканий к их безопасности не было.
Кроме того, партию аппаратов "Авента-M" Россия отправила в США. Их получили склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси, где прогнозировалась острая нехватка. Однако после того, как ситуация с коронавирусом стабилизировалась, аппараты оказались невостребованными, а теперь их изымают со складов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
07:39
До выяснения причин. В США изымают со складов аппараты ИВЛ "Авента-М"
572713484935
Обсудить 34
Авента-М (аппарат ИВЛ)МоскваСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
Популярные комментарии
А в них ли дело? В этих больницах были проблемы со скачками электроэнергии.
13 мая, 11:34
Егор Титов
21110214
У кого то обломали бизнес. И вообще что-то мало победных реляций от этих ИВЛ. Выживают только те которые хотели жить , когда медицина бессильна
13 мая, 11:01
Ю.Юрий .
21004012
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Оперативные службы около жилого дома на юго-востоке Москвы, где произошло обрушение перекрытий
В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников скончались от коронавируса в среду
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
Лента новостейМолния