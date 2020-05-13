Ученый рассказал о негативном влиянии самоизоляции на психику

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Факторы самоизоляции негативно сказываются на нервной системе людей, а любая информация в таких условиях может привести к панике, рассказал в интервью РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
"Один из самых тяжелых факторов нынешней самоизоляции заключается в том, что люди не знают, когда она закончится. Астенизация, гиподинамия, лишение привычных социальных контактов. Это все приводит к тому, что на нервную систему оказывается выраженное негативное воздействие", — сказал он.
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Кроме того, оставшись без традиционных социальных контактов, когда люди вживую могут высказаться, услышать чужую точку зрения, а телефонной связи и интернета может оказаться недостаточно, возникает эффект "эхокамеры".
"В таких условиях любая информация может приводить к паническим реакциям и резкому изменению психологического восприятия ситуации", — сказал Бубеев.
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