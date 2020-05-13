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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:45
https://ria.ru/20200513/1571361979.html
Ученый рассказал о негативном влиянии самоизоляции на психику
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838279_0:45:3068:1771_1036x0_80_0_0_21df801be561b64d1ebf86d1d0873812.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал о негативном влиянии самоизоляции на психику

10:40 13.05.2020 (обновлено: 11:45 13.05.2020)
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© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка во время самоизоляции дома
Девушка во время самоизоляции дома
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка во время самоизоляции дома. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Факторы самоизоляции негативно сказываются на нервной системе людей, а любая информация в таких условиях может привести к панике, рассказал в интервью РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
"Один из самых тяжелых факторов нынешней самоизоляции заключается в том, что люди не знают, когда она закончится. Астенизация, гиподинамия, лишение привычных социальных контактов. Это все приводит к тому, что на нервную систему оказывается выраженное негативное воздействие", — сказал он.
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Кроме того, оставшись без традиционных социальных контактов, когда люди вживую могут высказаться, услышать чужую точку зрения, а телефонной связи и интернета может оказаться недостаточно, возникает эффект "эхокамеры".

"В таких условиях любая информация может приводить к паническим реакциям и резкому изменению психологического восприятия ситуации", — сказал Бубеев.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Юрия Бубеева >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наук
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