Ученый рассказал о негативном влиянии самоизоляции на психику

"Один из самых тяжелых факторов нынешней самоизоляции заключается в том, что люди не знают, когда она закончится. Астенизация, гиподинамия, лишение привычных социальных контактов. Это все приводит к тому, что на нервную систему оказывается выраженное негативное воздействие", — сказал он.