В России за сутки умерли 96 человек с COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В России за сутки скончались 96 человек с COVID-19, за все время - 2 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умерли 96 человек... Умерли за весь период 2 212 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 53 человека умерли в Москве, семь - в Подмосковье, пять - в Санкт-Петербурге, четыре - в Калужской области, по три - в Дагестане, Ингушетии и Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф