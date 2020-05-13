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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T10:39
https://ria.ru/20200513/1571361926.html
В России за сутки умерли 96 человек с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820987_0:14:2982:1691_1036x0_80_0_0_85bec2e63b9ccfb0c4c2042dd6e9d8f9.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 96 человек с COVID-19

10:39 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В России за сутки скончались 96 человек с COVID-19, за все время - 2 212, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умерли 96 человек... Умерли за весь период 2 212 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 53 человека умерли в Москве, семь - в Подмосковье, пять - в Санкт-Петербурге, четыре - в Калужской области, по три - в Дагестане, Ингушетии и Нижегородской области.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Калужская областьОбщество
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