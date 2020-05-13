В Москве выявили 4703 новых случая коронавируса

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Впервые с 1 мая число выявленных в Москве за сутки новых случаев коронавируса не дотянуло до 5 тысяч, в Подмосковье зафиксировано 963 случая, в Санкт-Петербурге - 435, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 4703, Московская область - 962, Санкт-Петербург - 435", - говорится в сообщении.
Меньшее число новых случаев заражения в текущем месяце пришлось на 1 мая - 3 561. Второго мая это значение выросло до 5358 и не опускалось ниже до сегодняшнего дня.
Также за сутки были зафиксирован 271 новый случай в Нижегородской области, 135 - в Свердловской области, 124 в Волгоградской области, 109 в Дагестане, по 97 в Рязанской и Смоленской областях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.