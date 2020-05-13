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2020-05-13T10:34
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В Приморье начали реконструкцию гребной базы для подготовки сборных
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РИА Новости

В Приморье начали реконструкцию гребной базы для подготовки сборных

10:34 13.05.2020
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© Правительство Приморского края/администрация Партизанского городского округаКомпьютерная модель реконструкции гребной базы "Олимпийская" в Приморском крае
Компьютерная модель реконструкции гребной базы Олимпийская в Приморском крае
© Правительство Приморского края/администрация Партизанского городского округа
Компьютерная модель реконструкции гребной базы "Олимпийская" в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Масштабная реконструкция гребной базы "Олимпийская", которая станет круглогодичным центром спортивной подготовки сборных команд России по нескольким видам спорта, стартует в Приморье в рамках национального проекта "Демография", сообщает региональное правительство.
"В микрорайоне Лозовый Партизанского городского округа начинается масштабная реконструкция гребной базы "Олимпийская"…. Реконструкцию спортивного объекта в 2020-2021 годах будет выделено почти 290 миллионов рублей из федерального бюджета и около 140 миллионов рублей из краевого", - говорится в сообщении.
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Уже определен подрядчик, получены положительные заключения госэкспертизы. На первом этапе реконструкции на озере Теплое смонтируют стартово-хронометражную установку стоимостью более 48 миллионов рублей. Она изготовлена в Германии и соответствует международными требованиям. По данным властей, наличие гребной дистанции со специальными "ловушками" позволит проводить тренировки спортсменов национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ перед выступлениями на соревнованиях в странах АТР.
На втором этапе рабочие построят финишную вышку, снесут старое здание гребной базы и построят новое – с номерами для спортсменов, тренажерными залами и эллингами для хранения лодок. На последующих этапах обновят местный стадион, на территории базы построят физкультурно-оздоровительный комплекс, пройдет капитальный ремонт гостиницы.
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Гребная база "Олимпийская" была построена в 1988 году для подготовки сборной команды СССР по гребле на байдарках и каноэ к летней Олимпиаде в Сеуле. К международным соревнованиям здесь готовились члены сборной России и именитые приморские гребцы.
Региональный проект "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" предусматривает, что к 2024 году спортивными объектами должно быть обеспечено 55,6% населения края, а доля местных жителей, регулярно занимающегося спортом, должна составить 56,2%. На 1 января 2020 года обеспеченность спортивными объектами в Приморье составила 38,4% - на 3,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
В Приморье действует госпрограмма поддержки спорта "Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2020-2027 годы". По данным властей, в 2020 году в Приморье планируется открыть пять площадок для тестирования нормативов комплекса ГТО, 15 универсальных спортивных площадок, шесть хоккейных коробок и 50 спортплощадок различной комплектации, оборудовать 27 лыжных объектов в 19 городах и районах Приморья.
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