В Приморье начали реконструкцию гребной базы для подготовки сборных

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Масштабная реконструкция гребной базы "Олимпийская", которая станет круглогодичным центром спортивной подготовки сборных команд России по нескольким видам спорта, стартует в Масштабная реконструкция гребной базы "Олимпийская", которая станет круглогодичным центром спортивной подготовки сборных команд России по нескольким видам спорта, стартует в Приморье в рамках национального проекта "Демография", сообщает региональное правительство.

"В микрорайоне Лозовый Партизанского городского округа начинается масштабная реконструкция гребной базы "Олимпийская"…. Реконструкцию спортивного объекта в 2020-2021 годах будет выделено почти 290 миллионов рублей из федерального бюджета и около 140 миллионов рублей из краевого", - говорится в сообщении.

Уже определен подрядчик, получены положительные заключения госэкспертизы. На первом этапе реконструкции на озере Теплое смонтируют стартово-хронометражную установку стоимостью более 48 миллионов рублей. Она изготовлена в Германии и соответствует международными требованиям. По данным властей, наличие гребной дистанции со специальными "ловушками" позволит проводить тренировки спортсменов национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ перед выступлениями на соревнованиях в странах АТР.

На втором этапе рабочие построят финишную вышку, снесут старое здание гребной базы и построят новое – с номерами для спортсменов, тренажерными залами и эллингами для хранения лодок. На последующих этапах обновят местный стадион, на территории базы построят физкультурно-оздоровительный комплекс, пройдет капитальный ремонт гостиницы.

Гребная база "Олимпийская" была построена в 1988 году для подготовки сборной команды СССР по гребле на байдарках и каноэ к летней Олимпиаде в Сеуле . К международным соревнованиям здесь готовились члены сборной России и именитые приморские гребцы.

Региональный проект "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" предусматривает, что к 2024 году спортивными объектами должно быть обеспечено 55,6% населения края, а доля местных жителей, регулярно занимающегося спортом, должна составить 56,2%. На 1 января 2020 года обеспеченность спортивными объектами в Приморье составила 38,4% - на 3,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.