COVID-19 может остаться с человечеством навсегда, заявил эксперт

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция останется с человечеством, возможно, навсегда, поэтому усиленные санитарные меры останутся в привычке у людей даже после выхода из самоизоляции, полагает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
"Коронавирус, видимо, с нами навсегда. Поэтому здесь близка аналогия со СПИДом. Его появление привело к возникновению культуры защищенного секса. Мне кажется, что с коронавирусом будет то же самое. Возможны вторые, третьи волны пандемии. Спорадическая заболеваемость будет продолжаться. Даже когда появится вакцина, она не будет эффективна на 100 процентов, как и современные вакцины от гриппа. И до тех пор, пока будет существовать угроза коронавируса, всем придется придерживаться мер санитарии", — сказал он в интервью РИА Новости.
"Думаю, привычки, появившиеся во время самоизоляции, останутся", — добавил Бубеев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.