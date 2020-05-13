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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:56
https://ria.ru/20200513/1571361310.html
COVID-19 может остаться с человечеством навсегда, заявил эксперт
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345047_0:0:3120:1755_1036x0_80_0_0_7a8d2a579f7d82e5538cbd2d7db1ae3d.jpg
РИА Новости

COVID-19 может остаться с человечеством навсегда, заявил эксперт

10:32 13.05.2020 (обновлено: 11:56 13.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник обрабатывает дезинфицирующим раствором защитный костюм в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинский работник обрабатывает дезинфицирующим раствором защитный костюм в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция останется с человечеством, возможно, навсегда, поэтому усиленные санитарные меры останутся в привычке у людей даже после выхода из самоизоляции, полагает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.

"Коронавирус, видимо, с нами навсегда. Поэтому здесь близка аналогия со СПИДом. Его появление привело к возникновению культуры защищенного секса. Мне кажется, что с коронавирусом будет то же самое. Возможны вторые, третьи волны пандемии. Спорадическая заболеваемость будет продолжаться. Даже когда появится вакцина, она не будет эффективна на 100 процентов, как и современные вакцины от гриппа. И до тех пор, пока будет существовать угроза коронавируса, всем придется придерживаться мер санитарии", — сказал он в интервью РИА Новости.

"Думаю, привычки, появившиеся во время самоизоляции, останутся", — добавил Бубеев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Юрия Бубеева >>
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