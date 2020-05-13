COVID-19 может остаться с человечеством навсегда, заявил эксперт

"Коронавирус, видимо, с нами навсегда. Поэтому здесь близка аналогия со СПИДом. Его появление привело к возникновению культуры защищенного секса. Мне кажется, что с коронавирусом будет то же самое. Возможны вторые, третьи волны пандемии. Спорадическая заболеваемость будет продолжаться. Даже когда появится вакцина, она не будет эффективна на 100 процентов, как и современные вакцины от гриппа. И до тех пор, пока будет существовать угроза коронавируса, всем придется придерживаться мер санитарии", — сказал он в интервью РИА Новости.