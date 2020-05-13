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2020-05-13T11:55
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В Красноярске жертв насильника не стали штрафовать за нарушение карантина
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РИА Новости

В Красноярске жертв насильника не стали штрафовать за нарушение карантина

10:31 13.05.2020 (обновлено: 11:55 13.05.2020)
11735
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Административная комиссия Свердловского района Красноярска отказалась штрафовать за нарушение режима самоизоляции девушек, которые подверглись изнасилованию. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
В комиссии пояснили, что отказали в возбуждении административного дела, так как девушки обратились в полицию "при наступлении угрозы жизни и здоровью". А против подозреваемого возбудили уголовные дела по пяти статьям.
Как рассказали в полиции, в конце апреля к ним обратились две девушки 17 и 18 лет и рассказали, что на них напал мужчина, похитил сотовые телефоны и украшения, а затем совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. Вскоре подозреваемого — ранее судимого 56-летнего местного жителя — задержали и составили протоколы по нарушению режима самоизоляции как в отношении него, так и девушек.
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19921164517
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Я думал это фейк про наказание жертв насилия, просто нереальный идиотим красноярских полицаев в этой регистрации тяжкого преступления!!!!!
13 мая, 10:54
Андрей Туфиков
2000014
Не ту страну назвали Гондурас.
13 мая, 11:08
ИПИван Петров
910205
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