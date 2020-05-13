В Красноярске жертв насильника не стали штрафовать за нарушение карантина

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Административная комиссия Свердловского района Красноярска отказалась штрафовать за нарушение режима самоизоляции девушек, которые подверглись изнасилованию. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
В комиссии пояснили, что отказали в возбуждении административного дела, так как девушки обратились в полицию "при наступлении угрозы жизни и здоровью". А против подозреваемого возбудили уголовные дела по пяти статьям.
Как рассказали в полиции, в конце апреля к ним обратились две девушки 17 и 18 лет и рассказали, что на них напал мужчина, похитил сотовые телефоны и украшения, а затем совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. Вскоре подозреваемого — ранее судимого 56-летнего местного жителя — задержали и составили протоколы по нарушению режима самоизоляции как в отношении него, так и девушек.