В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции

В полиции сообщили, что в конце апреля в полицию обратились две девушки 17 и 18 лет и рассказали, что мужчина похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. Мужчину нашли – им оказался неоднократно судимый ранее красноярец 1964 года рождения.