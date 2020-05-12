В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции

КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
В полиции сообщили, что в конце апреля в полицию обратились две девушки 17 и 18 лет и рассказали, что мужчина похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. Мужчину нашли – им оказался неоднократно судимый ранее красноярец 1964 года рождения.
"Сотрудники полиции собрали материал по нарушению режима самоизоляции как в отношении двух девушек, так и в отношении мужчины. Материалы переданы в администрацию района города", - сказала собеседница агентства.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждены пять уголовных дел. Злоумышленник задержан. В ведомстве пояснили, что находиться на улице без уважительной причины в Красноярске нельзя. Полиция собирает материал о нарушении и направляет в администрацию района, где совершено нарушение. Там и решается вопрос об избрании меры ответственности.
Ранее власти региона сообщили, что режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая.
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