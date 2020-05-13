В Раде началось внеочередное заседание по закону о банках

КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в среду открыл внеочередное заседание парламента, на котором депутаты намерены принять в целом законопроект о запрете возвращения национализированного Приватбанка его бывшему владельцу, олигарху Игорю Коломойскому.
Принятие этого документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.
Помимо законопроекта о банках, депутаты рассмотрят еще 25 вопросов, в частности, в Раде пройдет "Час вопросов к правительству" и отчет руководителя Национального банка страны.
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается. Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.
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