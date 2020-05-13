Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T10:23
https://ria.ru/20200513/1571360718.html
В Раде началось внеочередное заседание по закону о банках
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564934086_0:316:2880:1936_1036x0_80_0_0_91e8f26bcf664a54a9e4ad0512eec9ae.jpg
РИА Новости

В Раде началось внеочередное заседание по закону о банках

10:23 13.05.2020
167
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты Верховной рады Украины во время заседания
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания. Архивное фото
КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в среду открыл внеочередное заседание парламента, на котором депутаты намерены принять в целом законопроект о запрете возвращения национализированного Приватбанка его бывшему владельцу, олигарху Игорю Коломойскому.
Принятие этого документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.
Помимо законопроекта о банках, депутаты рассмотрят еще 25 вопросов, в частности, в Раде пройдет "Час вопросов к правительству" и отчет руководителя Национального банка страны.
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается. Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
7 апреля, 08:03
Земли не найдется? МВФ озвучил Украине новое требование
060000
Обсудить 0
Дмитрий РазумковСитуация на УкраинеДжерри РайсМинистерство финансов УкраиныВерховная Рада УкраиныПриватБанкИгорь КоломойскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Посол Украины в США рассказал, от чего зависит будущее "Антонова"
Машины скорой помощи в Сирии
Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада
Медицинский работник
Ученый рассказал, почему люди становятся COVID-диссидентами
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник
В ЛНР прокомментировали смену Киевом переговорщиков по Донбассу
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии за сутки выявили 952 новых случая коронавируса
Конфликт на юго-восток Украины
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
Нефтяные качалки
Новак обсудил с саудовским коллегой ситуацию на рынке нефти
Военные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики
В Кабуле число погибших при нападении на больницу возросло до 24
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Вывозной рейс из Бангкока вылетел в Петербург и Москву
Кош-Агачская солнечная электростанция в Республике Алтай
ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
Осколки снарядов в Донбассе
Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Медицинский работник обрабатывает дезинфицирующим раствором защитный костюм в стационаре
Covindex за прошлую неделю снизился на 10,5 пункта
Юрий Бездудный
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников скончались от коронавируса в среду
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
Лента новостейМолния