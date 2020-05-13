В Узбекистане спасатели эвакуировали 300 человек из-за селя

ТАШКЕНТ, 13 мая - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 300 человек из-за схода селя в Навоийской области в центральной части Узбекистана, жертв нет, сообщает в среду пресс-служба МЧС страны.
По данным пресс-службы, 13 мая в период 2.30- 4.30 (0.30-2.30 мск) в городе Зарафшан Навоийской области произошел сель, вызванный ливневыми дождями.
"В безопасный район были эвакуированы 300 жителей. Жертв нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. По предварительным данным, частичные повреждения получили четыре дома.
Управление по чрезвычайным ситуациям Навоийской области направило на место происшествия 70 сотрудников и девять единиц техники, добавили в МЧС.