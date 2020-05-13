Эксперты оценили сценарии развития ситуации с блокчейн-проектом TON

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Инвесторы уже закрытого проекта блокчейн-платформы Инвесторы уже закрытого проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) могут попытаться дождаться возмещений средств от компании, подать на нее и основателя проекта Павла Дурова иск в суд или же попытаться найти компромиссное для обеих сторон решение, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее, во вторник, Дуров сообщил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. На запуск проекта в 2019 году компания собрала у инвесторов 1,7 миллиарда долларов. Однако власти США через суд потребовали наложить штрафы на компанию и ее филиал TON Issuer Inc и взыскать полученные ими средства в пользу государства. Месяц назад американский суд отказал Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.

В связи с судебными разбирательствами Telegram отложил запуск проекта до завершения суда в США - 30 апреля 2020 года. Однако ближе к этой дате компания предложила инвесторам получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска TON или же дождаться 30 апреля 2021 года и получить вместе с токенами 110% своих инвестиций. В начале мая Telegram отказалась от варианта выплаты возмещения в размере 110% первоначальных вложений инвесторам из США.

После закрытия проекта большая часть инвесторов проекта склоняется к подаче иска в суд на Дурова, сообщил ранее РИА Новости инвестор TON, основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис. Подписывать предложенные кредитные договоры с последующим возвратом средств, по его словам, готово минимальное количество инвесторов проекта.

"Задача Telegram - сохранить максимум средств максимально законно. … Думаю, большинство инвесторов просто заберут деньги, кто-то, возможно, будет судиться, а кто-то - будет ждать новых новостей", - отметил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин

В ожидании сюрпризов

Как рассказал гендиректор Skolkovo Ventures Владимир Сакович, привлеченное в ходе ICO финансирование в проект TON, по сути, являлось классической венчурной сделкой.

"Многим казалось, что магия самого слова "ICO" спасает проект от любых рисков, но это не так. Проблемы, сработавшие в TON, очень характерны для многих стартапов, особенно в области новых технологий финтеха. И несмотря на то, что формальной стороной закрытия проекта послужили претензии SEC (Комиссия по ценным бумагам США - ред.), вероятно, и техническая часть платформы была не полностью готова или даже не реализуема", - считает он.

"Можно предположить, что часть инвестиций основатели и команда проекта вернут инвесторам. Возможно, что-то будет предложено в виде доли в самом Telegram. Но, скорее всего, инвесторы не получат полностью своих средств назад. Что, опять же, нормально, учитывая венчурный характер проекта", - считает Сакович.

Президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна ( РАКИБ ) Юрий Припачкин более строго отнесся к новостям о закрытии проекта.

"То, что в результате это не вылилось вообще ни во что - для меня вообще удивительно, потому что за эти деньги можно было по крайней мере собрать несколько сервисных платформ внутри самого Telegram. Этого тоже не было сделано. Я считаю, что деньгами распределились не очень адекватно, но в принципе я думаю, что будут, конечно, судебные процессы, потому что это классический обман инвестора. … Думаю, что вряд ли в полном объеме деньги будут возвращены", - заявил он.

"Один из возможных вариантов решения вопроса мы можем видеть с Libra Цукерберга, которая в итоге подчинилась требованиям регуляторов и перелопатила целиком структуру, так что там осталось от проекта одно название. Дуров, известный своей принципиальностью, очевидно, не стал бы идти на подобное", - считает он.

По его мнению, не все инвесторы поддержат предложенные компанией схемы возврата 72% и 110% вложенных средств.

"Очевидно, самая крайняя мера - это продажа доли Дурова в Telegram, однако, во-первых, он на нее не пойдет, во-вторых пока в ней нет необходимости, так как, как можно понять, сумма недостающих для полного возврата средств инвесторов составляет около 300-500 миллионов долларов. Это несопоставимо со стоимостью Telegram, которая по разным оценкам составляет 4-20 миллиардов долларов. Скорее всего, Дуров найдет какой-то другой нетривиальный способ возврата денег инвесторам. И все же, да, команде Telegram лучше готовиться к суду", - полагает эксперт.

Инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов, в свою очередь, ожидает, что стороны найдут компромисс. " Павел Дуров , вполне возможно, предложит сценарий, направленный на сокращение потерь инвесторов через частичный возврат средств или компенсацию путем участия в новых проектах. Такие обсуждения уже были инициированы две недели назад, и, по всей видимости, какой-то маневр в этом отношении у фаундера есть", - считает он.

"Разумеется, иски также вероятны, однако внешние обстоятельства в виде запрета регулятором нерегламентированного инструмента делают судебную позицию инвесторов как минимум уязвимой. Фактически, мы имеем дело с реализовавшимся венчурным риском, очевидным для всех участников и артикулированным на старте проекта. Думаю, что стремление сохранить доступ к капиталу и свою репутацию со стороны Павла, а для инвесторов - возможность участвовать в других инициативах предпринимателя, заставят всех участников найти максимально компромиссный вариант выхода из ситуации", - добавил он.