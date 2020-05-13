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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T10:11
https://ria.ru/20200513/1571357585.html
На Украине за сутки выявили 402 случая заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345178_0:0:3118:1753_1036x0_80_0_0_26810e6ed92da574e0feed3541d96861.jpg
РИА Новости

На Украине за сутки выявили 402 случая заражения коронавирусом

09:11 13.05.2020 (обновлено: 10:11 13.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники . Архивное фото
КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 402, до 16425, еще 14 человек скончались, всего жертв 439, выздоровели 3716, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 13 мая на Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в среду сообщил, что в стране установлен новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса за сутки. "У нас сегодня рекордное число пациентов, которые выздоровели – 343", - сказал министр.
По данным пресс-службы, больше всего случаев заражения зафиксировали в Черновицкой области – 2444 и Киеве – 1960.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
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