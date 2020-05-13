На Украине за сутки выявили 402 случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 402, до 16425, еще 14 человек скончались, всего жертв 439, выздоровели 3716, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 13 мая на Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в среду сообщил, что в стране установлен новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса за сутки. "У нас сегодня рекордное число пациентов, которые выздоровели – 343", - сказал министр.

По данным пресс-службы, больше всего случаев заражения зафиксировали в Черновицкой области – 2444 и Киеве – 1960.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.