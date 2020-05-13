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2020-05-13T08:54
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РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
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РИА Новости

РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить

08:54 13.05.2020
19292
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Александр Цыбульский. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр РИА Новости. Врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный выступят с заявлением о намерении запустить процесс объединения двух регионов. Об этом сообщили источники РБК.
Решение озвучат в Нарьян—Маре. Там пройдет совещание с главами правительств двух регионов, а после выступят Бездудный и Цыбульский. По словам источника РБК, они планируют утвердить меморандум об объединении регионов. Другой источник издания отметил, что референдум могут провести в этом году.
По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климова, у объединения есть как экономические, так и политические причины. Он напомнил, что в регионах пересекаются интересы нефтяных компаний, поэтому было бы логично создать "нефтегазовый бассейн". Также при объединении регионов можно упростить формирование системы управления Северным морским путем.
Глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
2 апреля, 17:36
Биография Александра Цыбульского
В апреле президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Глава государства назначил руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора области. Врио главы НАО стал Юрий Бездудный.
Член ЦИК Евгений Шевченко сообщал, что выборы губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа пройдут в единый день голосования — он должен состояться 13 сентября.
Цыбульского назначили временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа 28 сентября 2017 года, 1 октября его избрали губернатором НАО. Юрия Бездудного назначили на должность заместителя губернатора НАО 18 марта 2019 года: он курировало работу аппарата администрации региона и департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО.
Юрий Бездудный
2 апреля, 19:00
Биография Юрия Бездудного
58680330
Обсудить 8
Юрий БездудныйНенецкий автономный округАлександр ЦыбульскийРБК (медиагруппа)Владимир ПутинАрхангельская областьНарьян-МарПолитика
Популярные комментарии
Есть подозрение, что это делается, чтобы упростить вывоз мусора на Север. Могу ошибаться.
13 мая, 10:02
Panikoba Luravdaule
1500438
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