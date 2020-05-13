РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить

По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климова, у объединения есть как экономические, так и политические причины. Он напомнил, что в регионах пересекаются интересы нефтяных компаний, поэтому было бы логично создать "нефтегазовый бассейн". Также при объединении регионов можно упростить формирование системы управления Северным морским путем.