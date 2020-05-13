ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике

ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости. Россия улучшила свои показатели по переходу от ископаемых видов топлива к возобновляемой энергетике, заняв 80 место среди 115 стран, следует из Индекса энергетического перехода 2020, опубликованному Всемирным экономическим форумом

Индекс ВЭФ оценивает, насколько хорошо 115 мировых экономик балансируют между энергетической безопасностью и доступом к энергоресурсам, экологической устойчивостью и ценовой доступностью. С учетом пандемии COVID-19, эксперты ВЭФ в этот раз также подчеркивают необходимость нестандартного вмешательства в энергетические рынки и глобального сотрудничества для создания инклюзивной и устойчивой глобальной энергетической системы.

Согласно исследованию, 94 из 115 стран за последние пять лет добились прогресса на пути к экологически чистой энергетике. Лидируют в индексе Швеция , Швейцария и Финляндия

Россия с 2015 года улучшила свои показатели в целом на 1%, заняв 80 место, прогресс в достижении экологической устойчивости в РФ был относительно стабильным. Однако пока готовность российской экономики к переходу на новые виды топлива оценивается в 38%, так как нефть и газ остаются основным источником экспортной выручки и занятости для России.