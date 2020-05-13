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2020-05-13T07:56
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ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
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РИА Новости

ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике

07:56 13.05.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевКош-Агачская солнечная электростанция в Республике Алтай
Кош-Агачская солнечная электростанция в Республике Алтай
© РИА Новости / Александр Кряжев
Кош-Агачская солнечная электростанция в Республике Алтай. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости. Россия улучшила свои показатели по переходу от ископаемых видов топлива к возобновляемой энергетике, заняв 80 место среди 115 стран, следует из Индекса энергетического перехода 2020, опубликованному Всемирным экономическим форумом.
Индекс ВЭФ оценивает, насколько хорошо 115 мировых экономик балансируют между энергетической безопасностью и доступом к энергоресурсам, экологической устойчивостью и ценовой доступностью. С учетом пандемии COVID-19, эксперты ВЭФ в этот раз также подчеркивают необходимость нестандартного вмешательства в энергетические рынки и глобального сотрудничества для создания инклюзивной и устойчивой глобальной энергетической системы.
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Согласно исследованию, 94 из 115 стран за последние пять лет добились прогресса на пути к экологически чистой энергетике. Лидируют в индексе Швеция, Швейцария и Финляндия.
Россия с 2015 года улучшила свои показатели в целом на 1%, заняв 80 место, прогресс в достижении экологической устойчивости в РФ был относительно стабильным. Однако пока готовность российской экономики к переходу на новые виды топлива оценивается в 38%, так как нефть и газ остаются основным источником экспортной выручки и занятости для России.
Эксперты ВЭФ отмечают, что за последние пять лет 75% стран улучшили показатели экологической устойчивости. Сейчас прогресс застопорился, а меры по сдерживанию COVID-19 могут свести его на нет, даже несмотря на то, что пандемия предоставляет возможность рассмотреть вопрос о том, как ускорить переход к экологически чистой энергии.
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РоссияШвецияФинляндияШвейцарияЭкологияЭкономика
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