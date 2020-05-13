Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Новосибирской области по иску Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры наложил арест на шесть моржат, которые ранее жили в приморской "китовой тюрьме", а теперь находятся у компании "Акватория+" в Ялте, следует из определения суда.

Представитель Росприроднадзора ранее рассказал РИА Новости, что две компании - "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" (владельцы "китовой тюрьмы" в Приморье) - в 2018 году отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория", которая запросила у Росприроднадзора разрешение на экспорт животных из РФ в Китай . Возраст животных на момент отлова не мог превышать 10 месяцев. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура подтвердила, что "добыча моржей осуществлена в нарушение требований закона", и отметила, что их продажа незаконна. Позже ведомство сообщало, что моржей после их продажи "Акватории" отправили в Крым в Ялту . В компании подтвердили факт покупки животных. Прокуратура направила в суд Ялты иск об изъятии у компании "Акватория" и передаче в госсобственность моржей.

В определении, опубликованном на сайте арбитражного суда, указано, что судья рассмотрел заявление Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры о принятии срочных обеспечительных мер по ее иску к ООО "Акватория" и ООО "Акватория+" (город Ялта, Крым) "об истребовании из незаконного владения шести живых особей моржей".

"Заявление мэрии Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры о принятии срочных мер по обеспечению иска удовлетворить. Наложить арест на шесть живых особей моржей, находящихся у ООО "Акватория" и ООО "Акватория+", - говорится в определении суда. Следующее заседание суда назначено на 18 мая.

Как сообщил журналистам руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын, наложение ареста на животных означает, что моржат не могут продать или передать иным лицам, пока суд не рассмотрит иск прокуратуры по существу и не вынесет по нему решение.