Медик рассказал, какие перчатки носить для профилактики COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Тканевые перчатки могут заменить одноразовые в качестве профилактики распространений коронавируса и позволят сохранить здоровую кожу, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.
"Любые виды перчаток. Но я думаю, что никто не будет в жару надевать перчатки, которые люди носят осенью или зимой. Я думаю, что самое лучшее - это тканевые перчатки, которые используют для работы в саду. Такие перчатки легко стирать и их можно постоянно носить. Лучше всего стирать их теплой водой с мылом", - сказал Ревич.
Он также отметил, что тканевые перчатки без синтетики позволят избежать негативных кожных реакций, в том числе аллергии.
"Постоянное ношение латексных и синтетических перчаток не способствует здоровой коже", - сказал Ревич.
Медик рекомендовал использовать многоразовые маски с кармашком, в котором можно регулярно менять марлю.
Вчера, 09:50АкцентыМаски, перчатки, штрафы: как работают новые меры против коронавирусаС 12 мая в Москве и других городах РФ вводится масочно-перчаточный режим для борьбы с коронавирусом. Сначала речь шла об обязательном ношении только в транспорте, теперь же говорится обо всех общественных местах. Но какие маски можно носить? И как это будут контролировать?
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.