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2020-05-13T11:14
https://ria.ru/20200513/1571354099.html
Ученый предрек "волну алкоголизации" в России после самоизоляции
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РИА Новости

Ученый предрек "волну алкоголизации" в России после самоизоляции

06:53 13.05.2020 (обновлено: 11:14 13.05.2020)
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© Depositphotos / silianУпотребление алкоголя
Употребление алкоголя
© Depositphotos / silian
Употребление алкоголя. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. После завершения режима самоизоляции у людей усилится забота о своем здоровье и безопасности, но в то же время может быть рост алкогольной и интернет-зависимости, не стоит исключать и учащения конфликтных ситуаций, следует подготовится к этому, полагает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
Институт занимается медицинским обеспечением космонавтов и проведением экспериментов в интересах пилотируемой космонавтики. Среди них, например, эксперименты по изоляции, такие как "Марс-500", в рамках которого шесть человек в течение 520 суток имитировали полет на Марс и обратно. В настоящее время институт вместе с международными партнерами проводит серию экспериментов по подготовке к пилотируемым экспедициям на Луну.
"По опыту наших экспериментов, когда мы проводили тонкие исследования психики участников, после года-полутора лет в изоляции отмечался рост значимости ценности жизни, заботы о здоровье и безопасности, то есть люди становились более осторожными и осмотрительными, но в то же время возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению, то есть появлялась угроза усиления алкоголизации", - сказал он в интервью РИА Новости.
"Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться", - добавил Бубеев.
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Кроме того, полагает специалист, у значительного числа граждан, коротавших дни за компьютерными играми и соцсетями, может возникнуть компьютерная зависимость и возвращение в реальный мир может стать для них проблемой.
Также, рассказал Бубеев, ожидается усиление конфликтной напряженности - роста уличного хулиганства, волны преступности. "Со всем этим нам, скорее всего, придется столкнуться. Во всяком случае, проведенные нами эксперименты показывают именно такие тенденции", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Юрия Бубеева >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Институт медико-биологических проблем РАНОбщество
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