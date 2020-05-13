Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T06:43
https://ria.ru/20200513/1571353980.html
ВКС продолжают отправлять на родину военных и спецтехнику из Италии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096410_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_60b58269349b3851db3d23e49123b109.jpg
РИА Новости

ВКС продолжают отправлять на родину военных и спецтехнику из Италии

06:43 13.05.2020
591
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 . Архивное фото
БЕРГАМО (Италия) 13 мая - РИА Новости. Самолеты Ил-76 ВКС продолжают отправлять в Россию военнослужащих и спецтехнику из состава сводного отряда Минобороны РФ, помогающего в борьбе с коронавирусом в Италии, сообщило российское военное ведомство.
"Продолжается отправка самолетами Ил-76 ВКС России военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.
С 8 мая восемь рейсов с аэродрома "Виллафранка" в итальянском городе Верона доставили в Россию более 50 военных и 15 единиц специальной военной техники.
Отмечается, что переброска военнослужащих и техники из состава сводного отряда Минобороны России на родину проходит в плановом порядке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
7 мая, 17:57Распространение нового коронавируса
Российские военные передали коллегам в Италии полевой госпиталь
1500010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВоздушно-космические силы РоссииВеронаИл-76Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ИталияВ мире
Рекомендуем
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
США решили не использовать аппараты ИВЛ из России
Лидия Прозорова
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
Кадр из клипа Настя - Тебя поздравит Настя - песня для детей (Official Video)
Детская песня "Тебя поздравит Настя" установила рекорд на YouTube
Вид Варшавы
В Совфеде рассказали про боль Польши из-за России
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Хамако Мори
Книга рекордов Гиннесса назвала самого пожилого геймера в мире
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Посол Украины в США рассказал, от чего зависит будущее "Антонова"
Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
ИВЛ
Медиков тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников
Александр Цыбульский
РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве
Призывников с коронавирусом направят в специальные изоляторы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
20:29Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
20:21Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
20:18Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Лента новостейМолния