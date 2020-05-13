ВКС продолжают отправлять на родину военных и спецтехнику из Италии

"Продолжается отправка самолетами Ил-76 ВКС России военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.
С 8 мая восемь рейсов с аэродрома "Виллафранка" в итальянском городе Верона доставили в Россию более 50 военных и 15 единиц специальной военной техники.
Отмечается, что переброска военнослужащих и техники из состава сводного отряда Минобороны России на родину проходит в плановом порядке.
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