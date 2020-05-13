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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T06:37
https://ria.ru/20200513/1571353900.html
Представители ЕАЭС обсудили меры по борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155505/92/1555059251_0:77:1621:988_1036x0_80_0_0_3e0d9cea816e15fd6dd044f0dd46f173.jpg
РИА Новости

Представители ЕАЭС обсудили меры по борьбе с коронавирусом

06:37 13.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС на заседании, которое прошло в режиме видеоконференции 12 мая, обсудил меры по борьбе с коронавирусом в странах Союза, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Заседание прошло под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой. К обсуждению пригласили также представителей Узбекистана.
"Реализацию странами Евразийского экономического союза противоэпидемических мероприятий по контролю за распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и действия по выходу из текущих режимов ограничений рассмотрели на очередном заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза (Совет)", - говорится в сообщении.
Участники совета обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в странах Союза. На заседании подчеркнули, что в России и других странах выявляется много случаев бессимптомного протекания заболевания коронавирусом. "Данный факт говорит о хорошей работе санитарно-эпидемиологических служб стран Союза и об увеличении охвата населения тестированием на COVID-19", - добавляется в сообщении.
Открытие границы между Киргизией и Казахстаном
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Объединить усилия. У ЕАЭС появился общий план по предотвращению инфекций
Роспотребнадзор рассказал участникам мероприятия о разработанных по поручению президента и правительства РФ рекомендациях и ключевых для снятия ограничений на фоне коронавируса показателях. В свою очередь, страны ЕАЭС и Узбекистан представили свои критерии снятия ограничений. В целом подходы в странах объединяет этапность, дифференцирование и регулярная оценка ситуации.
Также Совет рассмотрел на заседании подготовку к принятию комплексного плана по предотвращению распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС. "В целях обеспечения непрерывного процесса тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию некоторые страны обратились к российской стороне за оказанием дополнительного содействия в предоставлении тест-систем на COVID-19 и реагентов", - добавляется в сообщении на сайте ведомства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвразийский экономический союзАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)УзбекистанБелоруссияКиргизияАрменияКазахстанОбщество
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