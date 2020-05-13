Представители ЕАЭС обсудили меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС на заседании, которое прошло в режиме видеоконференции 12 мая, обсудил меры по борьбе с коронавирусом в странах Союза, сообщается на сайте Роспотребнадзора

Заседание прошло под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой . К обсуждению пригласили также представителей Узбекистана

"Реализацию странами Евразийского экономического союза противоэпидемических мероприятий по контролю за распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и действия по выходу из текущих режимов ограничений рассмотрели на очередном заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза (Совет)", - говорится в сообщении.

Участники совета обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в странах Союза. На заседании подчеркнули, что в России и других странах выявляется много случаев бессимптомного протекания заболевания коронавирусом. "Данный факт говорит о хорошей работе санитарно-эпидемиологических служб стран Союза и об увеличении охвата населения тестированием на COVID-19", - добавляется в сообщении.

Роспотребнадзор рассказал участникам мероприятия о разработанных по поручению президента и правительства РФ рекомендациях и ключевых для снятия ограничений на фоне коронавируса показателях. В свою очередь, страны ЕАЭС и Узбекистан представили свои критерии снятия ограничений. В целом подходы в странах объединяет этапность, дифференцирование и регулярная оценка ситуации.

Также Совет рассмотрел на заседании подготовку к принятию комплексного плана по предотвращению распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС. "В целях обеспечения непрерывного процесса тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию некоторые страны обратились к российской стороне за оказанием дополнительного содействия в предоставлении тест-систем на COVID-19 и реагентов", - добавляется в сообщении на сайте ведомства.