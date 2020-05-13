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Культура
2020-05-13T06:07
https://ria.ru/20200513/1571353475.html
Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы со здоровьем
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РИА Новости

Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы со здоровьем

06:07 13.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова сообщила изданию "СтарХит" об ухудшении самочувствия после выписки из медучреждения.
Ранее Буланова выписалась из петербургской больницы (Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова), куда попала в предынсультном состоянии. После этого артистка находилась дома.

"Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая", — пояснила Буланова.

По словам певицы, она лечится дома и верит в свое скорейшее выздоровление.

"Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость — сделаю это", — заключила артистка.

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