Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы со здоровьем

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова сообщила изданию "СтарХит" об ухудшении самочувствия после выписки из медучреждения.
Ранее Буланова выписалась из петербургской больницы (Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова), куда попала в предынсультном состоянии. После этого артистка находилась дома.
"Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая", — пояснила Буланова.
По словам певицы, она лечится дома и верит в свое скорейшее выздоровление.
"Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость — сделаю это", — заключила артистка.