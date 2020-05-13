Треть россиян отметила майские праздники шашлыками, показало исследование

"Большинство россиян (66%) провело майские выходные в изоляции в городской квартире. Только четверть респондентов признались, что отважились во время карантина поехать на дачу. Почти каждый третий опрошенный не смог отказаться от любимой майской традиции – приготовления шашлыка", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ситимобил" по результатам опроса. Там отметили, что еще 10% респондентов устали от самоизоляции и навестили за выходные друзей или родственников.