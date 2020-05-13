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2020-05-13T03:38
https://ria.ru/20200513/1571352219.html
ГД планирует принять закон о расширении системы страхования вкладов
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РИА Новости

ГД планирует принять закон о расширении системы страхования вкладов

03:38 13.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума в среду планирует рассмотреть в третьем чтении и принять закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации, увеличении размера страхового возмещения в ряде случаев и праве Агентства по страхованию вкладов (АСВ) задним числом снижать взносы в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ).
Документ распространяет с 1 октября 2020 года ССВ на потребительские кооперативы (за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом о ЦБ некредитными финансовыми организациями), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по счетам не будет превышать стандартные 1,4 миллиона рублей.
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До 10 миллионов рублей с октября увеличивается и сумма страхового возмещения в ряде случаев. Например, при получении гражданами наследства, продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, иного имущества, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию.
Такое повышенное возмещение станет возможно при возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении соцвыплат, пособий, компенсационных и некоторых других выплат, исполнении решения суда, получении грантов в форме субсидий, а также по спецсчетам, предназначенным для формирования и использования средств фонда капремонта общего имущества в многоквартирном доме.
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АСВ предоставляется право решением совета директоров снижать ставки страховых взносов банков в ФОСВ начиная с расчетного периода, предшествующего кварталу, в котором принято решение об их снижении. В этом случае сумма страховых взносов за текущий расчетный период будет уменьшаться на сумму страховых взносов, переплаченных за предыдущий период. Помимо этого, уточняются критерии уплаты банками допвзносов в ФОСВ.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, возглавляющая совет директоров АСВ, 8 мая заявила, что агентство обязательно воспользуется возможностью снизить взносы банков в систему страхования вкладов задним числом, если депутаты примут соответствующий закон. В апреле совет директоров АСВ принял решение снизить с третьего квартала ставку страховых взносов российских банков в ФОСВ до 0,1% с 0,15%. Кроме того, решением совета директоров снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов – до 25% с 50% и до 300% с 500% от базовой ставки соответственно.
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Эльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладовЭкономика
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