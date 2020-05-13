Посол Украины в США рассказал, от чего зависит будущее "Антонова"

"Мы недавно передали в компанию Boeing проектные предложения по самолетам "Антонов". Американская компания может быть заинтересована если не в общем производстве, то, по крайней мере, в частичной участия или на территории США, или же в инвестициях в нашу авиационную отрасль. Я думаю, что будущее концерна "Антонов" сильно зависит от сотрудничества с США и именно с компанией Boeing", - сказал посол в интервью газете "День", опубликованном на сайте издания.