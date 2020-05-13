Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T03:15
https://ria.ru/20200513/1571351951.html
Посол Украины в США рассказал, от чего зависит будущее "Антонова"
https://cdn22.img.ria.ru/images/155721/93/1557219349_0:18:3000:1706_1036x0_80_0_0_fdd81d21ad3d034f84ac3ba692140af6.jpg
РИА Новости

Посол Украины в США рассказал, от чего зависит будущее "Антонова"

03:15 13.05.2020
5351
© РИА Новости / Сергей МамонтовИспытательный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ"
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Испытательный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ" . Архивное фото
КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Будущее украинского госпредприятия "Антонов", основной сферой деятельности которого является разработка, производство и ремонт самолётов серии "Ан", зависит от сотрудничества с компанией Boeing, считает посол Украины в США Владимир Ельченко.
"Мы недавно передали в компанию Boeing проектные предложения по самолетам "Антонов". Американская компания может быть заинтересована если не в общем производстве, то, по крайней мере, в частичной участия или на территории США, или же в инвестициях в нашу авиационную отрасль. Я думаю, что будущее концерна "Антонов" сильно зависит от сотрудничества с США и именно с компанией Boeing", - сказал посол в интервью газете "День", опубликованном на сайте издания.
По его словам, сейчас становятся востребованными коммерческие большегрузные самолеты, может быть, Boeing задумается над тем, чтобы добавить к своей линейке еще и производство грузовых самолетов.
"А здесь "Антонов", безусловно, может многое предложить. Я надеюсь, что мы выйдем и на конкретные договоренности, причем не просто перспективу, а на подписание документов и, возможно, даже на создание совместного предприятия между "Антонов" и Boeing. Очень хотелось бы, чтобы это было реализовано", - добавил посол.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать украинскую национальную авиакомпанию по примеру Turkish Airlines, а флот для неё построить с помощью госпредприятия "Антонов".
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
18 января, 20:09
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
29141822
Обсудить 4
Владимир ЕльченкоГП "Антонов"The Boeing CompanyСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
20:29Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
20:21Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
20:18Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
20:18Комиссия Госдумы попросит МИД принять меры к NYT и FT
20:14Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ
Лента новостейМолния