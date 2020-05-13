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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T10:23
https://ria.ru/20200513/1571351826.html
США решили не использовать аппараты ИВЛ из России
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РИА Новости

США решили не использовать аппараты ИВЛ из России

03:06 13.05.2020 (обновлено: 10:23 13.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

"В начале апреля Россия отправила в США партию медицинской аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-M". В то время в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, аппараты оказались не востребованы и их не направили в больницы, но сохранили в резерве на случай ухудшения обстановки в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
"В целях предосторожности Штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ", — отмечается в сообщении.
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Пожар в больнице

Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. Погибли пять человек, эвакуировали 150 человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание, в результате которого "один из аппаратов ИВЛ загорелся".
Вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что специалисты Уральского приборостроительного завода, входящего в концерн "Радиоэлектронные технологии", проверят аппараты ИВЛ марки "Авента" после пожара. Он добавил, что выводы о причинах ЧП делать рано, отрабатывается несколько версий, но власти города приняли решение не использовать в больницах аппараты ИВЛ этого завода-изготовителя до окончания результатов проверки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПожар в больнице в Санкт-ПетербургеКоронавирус COVID-19РоссияНью-Йорк (город)СШАСанкт-ПетербургВ мире
Популярные комментарии
В смысле? Вы давно лежали в наших больницах? Про запрет об электроприборах в палатах слышали (чайники и т.д.)? И почему же запрещают?
13 мая, 04:01
Slava Black
105341028
Не пишите о том, в чём не разбираетесь?
13 мая, 03:59
Kot Piter
46121472
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