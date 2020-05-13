США решили не использовать аппараты ИВЛ из России

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Власти Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге , сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

"В начале апреля Россия отправила в США партию медицинской аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-M". В то время в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам", — говорится в сообщении.

Нью-Джерси. По данным ведомства, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, аппараты оказались не востребованы и их не направили в больницы, но сохранили в резерве на случай ухудшения обстановки в Нью-Йорке

"В целях предосторожности Штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ", — отмечается в сообщении.

Пожар в больнице

Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. Погибли пять человек, эвакуировали 150 человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание, в результате которого "один из аппаратов ИВЛ загорелся".

Вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что специалисты Уральского приборостроительного завода, входящего в концерн "Радиоэлектронные технологии", проверят аппараты ИВЛ марки "Авента" после пожара. Он добавил, что выводы о причинах ЧП делать рано, отрабатывается несколько версий, но власти города приняли решение не использовать в больницах аппараты ИВЛ этого завода-изготовителя до окончания результатов проверки.