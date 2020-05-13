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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-13T02:50
https://ria.ru/20200513/1571351693.html
Европейские члены СБ ООН и Польша поддержали доклад ОЗХО по Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ed824b1bc5afccb785dea8b762fe4973.jpg
РИА Новости

Европейские члены СБ ООН и Польша поддержали доклад ОЗХО по Сирии

02:50 13.05.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 13 мая - РИА Новости. Великобритания, Бельгия, Эстония, Германия, Франция и Польша поддержали доклад Группы по расследованию и идентификации ОЗХО, который обвинил Сирию в применении химоружия в Сирии в 2017 году, следует из заявления стран.
ОЗХО 8 апреля опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. МИД Сирии заявил, что доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых - искажение фактов и обвинение властей Сирии. В Дамаске подчеркнули, что войска САР никогда не применяли химическое оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад составлен по заказу и при политическом давлении стран Запада.
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Во вторник прошел неформальный интерактивный диалог в СБ ООН по химическому оружию в Сирии. Мероприятие носило закрытый характер и в нем не приняли участие постпредство России и Китая. В заседании принял участие гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас.
Как рассказал на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя, несмотря на открытую критику "незаконной природы Группы по расследованию и идентификации", Россия не была против выступления гендиректора ОЗХО перед Советом Безопасности по теме доклада. Однако, по его словам, российская сторона вступала за то, чтобы заседание прошло в открытом режиме.
"К сожалению, наши западные партнеры и их союзники настояли на проведении этого заседания за закрытыми дверьми, несмотря на лозунги об открытости и прозрачности Совета Безопасности. Такой подход неприемлем для нас, так он подрывает право стран-участниц конвенции о запрещении химического оружия и руководящих органов ОЗХО, которым не дают возможности ознакомиться с содержанием этой встречи", - указал Небензя.
Принимая это во внимание, отметил он, Россия приняла решение не участвовать в этом заседании и возражает против практики взаимодействия с гендиректором ОЗХО за спиной большинства членов Организации по запрещению химического оружия.
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По итогам мероприятия Великобритания, Бельгия, Эстония, Германия, Франция и Польша выступили заявлением. В нем говорится, что шесть стран приветствуют выход первого доклада Группы по расследованию и идентификации ОЗХО 8 апреля 2020 года. "Мы полностью поддерживаем выводы доклада", - сказано в заявлении. "Мы строго осуждаем применение химического оружия ВВС САР, как констатировано в докладе. Лица, виновные в применении химического оружия, должны быть привлечены к ответственности за эти предосудительные действия", - отмечается в нем.
Великобритания, Бельгия, Эстония, Германия, Франция и Польша заявили, что применение химического оружия кем бы то ни было в любое время и при любых обстоятельствах является нарушением международного права и может представлять собой военное преступление и преступление против человечности.
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Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя доклад Группы по расследованию и идентификации ОЗХО, заявил, что вина Дамаска в предполагаемой химической атаке в Хаме в 2017 году исключается, и это подтверждают данные американских радаров, да и в целом квалификация следователей, подготовивших доклад, сомнительна. Постпредство РФ при ООН также говорило, что доклад ОЗХО не заслуживает доверия, выводы в нем сделаны исключительно на основе дистанционного расследования без выезда к местам происшествия.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
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Война в СирииФернандо АриасВойна в СирииВасилий НебензяМихаил УльяновСовет Безопасности ООНМИД СирииПольшаФранцияГерманияБельгияЭстонияСирияООНДамаск (город)В мире
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