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Новое оружие России
2020-05-13T02:26
https://ria.ru/20200513/1571351395.html
Черноморский флот в 2020 году ждет поступления 16 новых кораблей и судов
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РИА Новости

Черноморский флот в 2020 году ждет поступления 16 новых кораблей и судов

02:26 13.05.2020
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© РИА Новости / Василий БатановКорабли Черноморского флота ВМФ России
Корабли Черноморского флота ВМФ России
© РИА Новости / Василий Батанов
Корабли Черноморского флота ВМФ России. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) России ожидает в этом году поступления 16 новых кораблей и судов обеспечения, причем впервые в состав объединения ВМФ на Черном море должны войти корвет "Ретивый" проекта 20380 и малый ракетный корабль проекта 22800 ("Каракурт"), сообщили РИА Новости на ЧФ. Ранее корабли этих проектов направлялись на усиление других флотов ВМФ России.
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Также до конца 2020 года Черноморский флот должен получить еще один сторожевой корабль проекта 22160 "Павел Державин", который в прошлом году спустили на воду. В строю уже два таких корабля – "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев". Как сообщали РИА Новости ранее на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького, в сентябре на воду спустят четвертый корабль "Сергей Котов", а в апреле 2021 года и апреле 2022 года запланированы спуски на воду пятого и шестого кораблей этого проекта "Виктор Великий" и "Николай Сипягин".

На флот приходят "малыши"

Черноморский флот активно набирает в свой состав и небольшие корабли. В самом конце 2019 года флот получил третий малый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Ингушетия". Еще два корабля этого проекта "Град" и "Грайворон" строятся на Зеленодольском заводе.
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Кроме того, представители ВМФ России выражали заинтересованность в продолжении строительства серии, но уже по модернизированному проекту с увеличенным боекомплектов ракет "Калибр".
В 2020 году Черноморский флот должен получить своего первого ракетного "малыша" - корабль проекта 22800 "Каракурт". Эти корабли, отличающиеся от "Буянов" повышенной мореходностью, строятся на Зеленодольском заводе имени Горького, Амурском судостроительном заводе, судостроительном заводе "Пелла" и "Восточной верфи". Они активно поступают в российский Военно-морской флот, всего запланировано строительство почти двух десятков кораблей, но ЧФ получит первенца только в этом году.

И покрупнее

Еще одна новинка, которую ждет Черноморский флот, корвет проекта 20380 "Ретивый" уже успел зарекомендовать себя как надежный корабль. Главком ВМФ во время церемонии спуска на воду "Ретивого" даже окрестил корветы этой серии "пахарями моря".
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Эти многоцелевые корабли водоизмещением 2,2 тысячи тонн нужны для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, поддержки десанта, и решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Корветы длиной 104 метра и шириной 13 метров развивают скорость до 27 узлов. Дальность плавания - около 3,5 тысячи морских миль, экипаж - 99 человек. На вооружении кораблей зенитный ракетный комплекс "Редут", универсальный ракетный комплекс "Уран", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27.
В стадии ремонта встречает праздник флагман флота, гвардейский ракетный крейсер "Москва". Как сообщали на 13-м судоремонтном заводе Минобороны РФ, его завели в сухой док для ремонта и обслуживания радиоэлектронного оборудования. Работы должны завершиться в конце июня. В 2019 году корабль выходил в море для проведения испытаний главной энергетической установки после завершения её ремонта. Нареканий и рекламаций от моряков-гвардейцев не было.

Показали себя отменно

Одни из самых современных кораблей российского ВМФ, фрегаты проекта 11356, также находятся в составе Черноморского флота. Корабли, которые флот получил в 2016-2017 годах, вооружены ракетным комплексом "Калибр-НК" и артиллерийской установкой А-190. Для борьбы с подлодками у них есть два спаренных торпедных аппарата калибра 533 миллиметра и одна реактивная бомбометная установка РБУ-6000. Для решения задач противовоздушной обороны используются зенитный ракетный комплекс "Штиль-1" и зенитный артиллерийский комплекс АК-630М.
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Всего таких фрегатов на Черноморском флоте три единицы, причем корабли регулярно ходят в Средиземное море. Последний раз об учениях средиземноморской группировки ВМФ России сообщалось в конце марта – тогда все три фрегата "Адмирал Эссен", "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" выполнили учебно-боевую артиллерийскую стрельбу, а также отработали противовоздушную оборону. В середине апреля "Макаров" и "Эссен" вернулись в Севастополь. В то же время в Средиземное море прибыл малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", тоже из состава ЧФ.
Между тем на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" находится на этапе замороженного строительства еще один фрегат проекта 11356 "Адмирал Корнилов". Его судьба пока не определена, но возможно он будет достроен также в интересах Черноморского флота.
В период с 2013 по 2016 год Черноморский флот получил серию из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 ("Варшавянка"). Они активно применялись для нанесения ракетных ударов по боевикам в Сирии. Черноморские подлодки "Ростов-на-Дону", "Новороссийск", "Нижний Новгород" и "Колпино" наносили удары ракетами "Калибр" по боевикам из акваторий Средиземного и Черного морей.
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Серия подлодок, которую получил Черноморский флот, свидетельствует о том, насколько активно обновляется его состав, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.
"С точки зрения современного состояния Черноморский флот является самым обновляемым флотом, получившим целое соединение подводных лодок. То, чего у нас не было ни на одном флоте. Обновляется по одному-два корабля в соединении, а чтобы появилось целое соединение, такое только на Черноморском флоте", - сказал РИА Новости Ненашев.
Сейчас строится серия из шести таких же подлодок для Тихоокеанского флота. Причем как сообщал первый заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский, "Варшавянки" показали себя на Черном море "отменно", и строительство их может быть продолжено и после завершения серии для ТОФ.

Традиции и новые веяния

Масштабное обновление касается не только корабельного состава, но и морской авиации Черноморского флота, подчеркнул Ненашев. Кроме того, по его словам, впервые за несколько десятилетий начал обновляться и жилищный фонд черноморцев. Все это потому, что ЧФ является самым "воюющим" из всех российских флотов, и именно на нем проходят первое применение в боевых условиях новейшие системы вооружения.
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"Черноморский флот, это, в первую очередь, воюющий флот. Как с мировым терроризмом на примере войны в Сирии мы, так и на примере защиты от пиратов в других южных морских океанских акваториях. Тема борьбы с пиратством, это морской терроризм, она по-прежнему актуальна. ЧФ применял, применяет и будет применять, если для этого возникнет необходимость, свое оружие, как ракеты, так и снаряды, бомбы. Кроме того, мы знаем, что сейчас разрабатывается много новых вооружений. С этой точки зрения Черноморский флот первый среди практикующих наших кораблей и частей, наряду, с Каспийской флотилией", - отметил собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что Черноморский флот начал создаваться Петром I задолго до 1783 года – даты, которую сегодня принято считать началом истории ЧФ. Ненашев отметил, что именно с воронежских верфей, построивших первые 70 кораблей, которые базировались на Азове, начинались попытки создать флот на южных рубежах России. С тех пор "Черноморцы, как ни один из флотов, несут в себе особую историчность в геополитике", считает председатель ДПФ.
В то же время на Черноморском флоте не чужды и нововведениям. В 2020 году там был сформирован первый в ВМФ России экспериментальный женский экипаж патрульного катера "Раптор". Девушки прибыли в Санкт-Петербург в начале марта и проходили там обучение. Они должны были освоить энергетическую установку, радиотехническое вооружение, а также системы связи и навигации катера. Кроме того, женский экипаж прошел тренировки по борьбе за живучесть катера.
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Новое оружие РоссииАндрей ВоложинскийКалибрМихаил Ненашев (капитан 1-го ранга)Черноморский флот ВМФ РоссииТихоокеанский флот ВМФ РоссииАмурский судостроительный заводКа-27Восточная верфьАзовСирияСевастопольБезопасность
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