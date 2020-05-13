Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих

"Чиновница, написавшая такой комментарий — просто не профессиональный человек, профессиональный чиновник никогда бы такого не сделал", — считает Пантелеев.

По его мнению, решение уволить Бузовчук после этого высказывания отражает желание местной власти повысить уровень доверия к себе, показать, что они заботятся о гражданах и пресекают такое отношение.