Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T02:23
https://ria.ru/20200513/1571351361.html
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571346006_0:85:828:551_1036x0_80_0_0_b195e49174ec5e9a0850f1c69d955a60.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих

02:23 13.05.2020
262307
© Фото : ИА "Регион 64"Лидия Прозорова
Лидия Прозорова
© Фото : ИА "Регион 64"
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Бывшая сотрудница Центра молодежных инициатив в городе Энгельсе Саратовской области Лидия Бузовчук словами о том, что "рожающим все должны и обязаны", продемонстрировала непрофессионализм. Об этом заявил политолог Александр Пантелеев, пишет газета "Коммерсант".
Ранее в одном из сообществ во "ВКонтакте" Бузовчук опубликовала пост о выплатах семьям с детьми на фоне кризиса из-за коронавируса, которые предложил Владимир Путин. Женщина под псевдонимом "Лидия Прозорова" написала комментарий: "Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется!". По ее мнению, помощь следовало бы оказать пенсионерам.

"Чиновница, написавшая такой комментарий — просто не профессиональный человек, профессиональный чиновник никогда бы такого не сделал", — считает Пантелеев.

По его мнению, решение уволить Бузовчук после этого высказывания отражает желание местной власти повысить уровень доверия к себе, показать, что они заботятся о гражданах и пресекают такое отношение.
Ранее в пресс-службе администрации Энгельсского муниципального района сообщили, что по итогам проверки Бузовчук отстранили от должности.
Председатель Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Николай Панков
Вчера, 22:43
Депутат назвал слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих хамством
35736111863369
Обсудить 97
РоссияВладимир ПутинЭнгельсСаратовская областьОбщество
Популярные комментарии
Иванов, поддерживаю. У пенсионеров 8 тыс. и живи как хочешь
13 мая, 04:37
Дмитрий Бетеньков
257002242
Я поддерживаю эту женщину ! Надо вернуть ей работу и наказать тех кто её уволил . Сегоднящие пенсионеры ,это нищета в РОССИИ вот комунадо помогать а лучше увеличить до достойной жизни !
13 мая, 07:36
Женя Емцев
197000119
Рекомендуем
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Московские власти назвали цены на маски для продажи в метро
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
20:29Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
20:21Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
20:18Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
20:18Комиссия Госдумы попросит МИД принять меры к NYT и FT
20:14Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ
Лента новостейМолния