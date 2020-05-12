Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T20:55
https://ria.ru/20200512/1571345112.html
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571346006_0:85:828:551_1036x0_80_0_0_b195e49174ec5e9a0850f1c69d955a60.jpg
РИА Новости

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих

20:15 12.05.2020 (обновлено: 20:55 12.05.2020)
641074
© Фото : ИА "Регион 64"Лидия Прозорова
Лидия Прозорова
© Фото : ИА "Регион 64"
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
Ранее в одном из сообществ во "ВКонтакте" Прозорова опубликовала пост о выплатах семьям с детьми на фоне кризиса из-за коронавируса, которые предложил Владимир Путин.
Здание Государственной думы России
Вчера, 09:03
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

"Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали", — написала Прозорова.

Как сообщили в администрации района, на время проверки чиновницу отстранили от занимаемой должности, в скором времени ее уволят.
Публикацию Прозоровой ранее раскритиковал депутат Госдумы Николай Панков, а вице-губернатор Игорь Пивоваров, как пишет портал, потребовал отставки чиновницы.
Путин накануне сообщил, что с начала лета семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно получат единоразовую выплату в десять тысяч рублей. Кроме того, россияне с уровнем дохода меньше одного прожиточного минимума на члена семьи смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно. Эта возможность появится с 1 июня, а не с 1 июля, как было запланировано.
Портфель чиновника
28 апреля, 15:46
Юрист назвал проект о наказании чиновников за хамство актуальным
14071074849831133
Обсудить 225
Николай ПанковГосдума РФЭнгельсОбщество
Популярные комментарии
А я согласна с ней. Мы в 90-ые родили, вообще ничего не получали, даже детские, а время было похуже нынешнего. А вот как сейчас живет пенсионеры - это действительно ужас. Получают по 10 тыс пенсию, практически всем уже нужны лекарства, заплати комуслуги и что останется? У детей родители есть, которые работают, а пенсионерам, особенно одиноким, хоть с шапкой вставай.
13 мая, 05:15
id10001
943011147
А я с ней полностью согласна. У правительства целенаправленный геноцид пенсионеров. Никакой поддержки. Все молодым
13 мая, 05:51
Земфира Даутова
936230046
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала, кого коснутся выплаты на детей от трех до семи лет
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Власти Москвы назвали закупочные цены масок для продажи в метро
Пожар в 22-этажном доме на юге Москвы
На юге Москвы произошел пожар в 22-этажном жилом доме
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Cвидетельство о рождении, паспорт и сертификат на материнский капитал
Эксперт: выплату в 10 тысяч рублей можно будет получить за 22,7 млн детей
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Экологи призвали использовать многоразовые перчатки при пандемии
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
Лента новостейМолния