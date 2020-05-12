Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих

"Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали", — написала Прозорова.

Путин накануне сообщил, что с начала лета семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно получат единоразовую выплату в десять тысяч рублей. Кроме того, россияне с уровнем дохода меньше одного прожиточного минимума на члена семьи смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно. Эта возможность появится с 1 июня, а не с 1 июля, как было запланировано.