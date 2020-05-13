Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
Ранее Financial Times со ссылкой на собственный анализ и экспертов написала, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет.
"С 90-х годов у нас карго-культ по отношению к тому, что о нас скажет Европа. Боже мой, мы так боимся и сжимаемся. Они считают, что Россия — это страна, которая для них не понятна, потому что мы живем не так, как они, а значит "мы какие-то чудные", и, соответственно, из-за этого они могут про Россию писать все, что угодно. Парадокс в чем? Они нас считают просто за каких-то леших, можно писать все, что хочешь, а мы со звериной серьезностью все это обсуждаем и так далее. Нам надо собой заниматься, что мы на Financial Times-то все смотрим?" — сказал Толстой.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также оценила публикации в Financial Times и New York Times о ситуации с коронавирусом в России как "залп фейков". Она согласилась с мнением вице-премьера Госдумы по поводу этих статей.
По последним данным, количество инфицированных в мире превысило четыре миллиона, около 275 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.