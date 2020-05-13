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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T02:05
https://ria.ru/20200513/1571351138.html
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
https://cdn22.img.ria.ru/images/156393/59/1563935931_0:23:3214:1830_1036x0_80_0_0_84017cbe5773ae2cd44e30b32f637946.jpg
РИА Новости

Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них

02:05 13.05.2020
77218
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
Ранее Financial Times со ссылкой на собственный анализ и экспертов написала, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет.
"С 90-х годов у нас карго-культ по отношению к тому, что о нас скажет Европа. Боже мой, мы так боимся и сжимаемся. Они считают, что Россия — это страна, которая для них не понятна, потому что мы живем не так, как они, а значит "мы какие-то чудные", и, соответственно, из-за этого они могут про Россию писать все, что угодно. Парадокс в чем? Они нас считают просто за каких-то леших, можно писать все, что хочешь, а мы со звериной серьезностью все это обсуждаем и так далее. Нам надо собой заниматься, что мы на Financial Times-то все смотрим?" — сказал Толстой.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также оценила публикации в Financial Times и New York Times о ситуации с коронавирусом в России как "залп фейков". Она согласилась с мнением вице-премьера Госдумы по поводу этих статей.
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По последним данным, количество инфицированных в мире превысило четыре миллиона, около 275 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияМария ЗахароваПетр ТолстойГосдума РФFinancial TimesThe New York TimesЕвропаСШАВ мире
Популярные комментарии
Это не народ так думает, а "элиты". "Элиты" эти нужно зачищать!
13 мая, 02:52
Max Giz
122300226
Он неправ. В той части что переводит на сами статьи акцент. Лучше бы объяснил откуда выросла смертность в Москве на 60 человек в сутки! При этом смертельных ДТП не было почти или совсем в апреле ибо самоизоляции пропуска и тп. А корона всего на 30 человек в сутки смертность подняла.
13 мая, 05:55
АДАнтон Дарлок
7000247
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