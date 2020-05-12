Захарова прокомментировала статью FT o смертности от COVID-19 в России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "залпом фейков" публикации в Financial Times и New York Times о якобы заниженных данных по смертности от коронавируса в России.

В эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" она заявила, что не является специалистом по вирусам и медицинским вопросам, но многие годы "занимается международной информацией", общается с западными журналистами, в том числе по вопросам организации интервью.

"Что я вижу в этих статьях: во-первых, явно один почерк и там, и там, то есть явно была какая-то база для написания этих материалов, это видно невооруженным взглядом. Но самое главное: западные журналисты никогда не возьмут только твою точку зрения, не обратившись к кому-либо еще для того, чтобы представить другую сторону, перепроверить информацию, заручиться информацией от нескольких источников. Как правило, берутся два-три источника". Мария Захарова

"Не может быть такого, что, когда речь идет об объективной журналистике и готовится материал, который будет, в общем-то, разоблачать, не приводилась бы актуальная позиция российской стороны именно по этой теме. В данном случае превалирует мнение, только подтверждающее правоту заявленного тезиса", — уточнила она.

При этом, подчеркнула Захарова, если в западной публикации заявлена позиция России, она всегда сопровождается комментариями.

"Никогда наша информация, которая идет от первоисточника — от официальных лиц, — никогда не дается западными журналистами как она есть, она всегда обкладывается мнениями большого количества экспертов, таких же официальных лиц, но с другой стороны", — заключила официальный представитель МИД.

Газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ и экспертов накануне написала, что в Москве Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.