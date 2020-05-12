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2020-05-12T21:13
https://ria.ru/20200512/1571344945.html
Захарова прокомментировала статью FT o смертности от COVID-19 в России
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РИА Новости

Захарова прокомментировала статью FT o смертности от COVID-19 в России

20:11 12.05.2020 (обновлено: 21:13 12.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "залпом фейков" публикации в Financial Times и New York Times о якобы заниженных данных по смертности от коронавируса в России.
В эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" она заявила, что не является специалистом по вирусам и медицинским вопросам, но многие годы "занимается международной информацией", общается с западными журналистами, в том числе по вопросам организации интервью.
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"Что я вижу в этих статьях: во-первых, явно один почерк и там, и там, то есть явно была какая-то база для написания этих материалов, это видно невооруженным взглядом. Но самое главное: западные журналисты никогда не возьмут только твою точку зрения, не обратившись к кому-либо еще для того, чтобы представить другую сторону, перепроверить информацию, заручиться информацией от нескольких источников. Как правило, берутся два-три источника".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
По ее словам, в упомянутых публикациях отсутствует официальная позиция России. Захарова пояснила, что в материалах есть цитаты Владимира Путина и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, но они произносились ранее.
"Не может быть такого, что, когда речь идет об объективной журналистике и готовится материал, который будет, в общем-то, разоблачать, не приводилась бы актуальная позиция российской стороны именно по этой теме. В данном случае превалирует мнение, только подтверждающее правоту заявленного тезиса", — уточнила она.
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При этом, подчеркнула Захарова, если в западной публикации заявлена позиция России, она всегда сопровождается комментариями.
"Никогда наша информация, которая идет от первоисточника — от официальных лиц, — никогда не дается западными журналистами как она есть, она всегда обкладывается мнениями большого количества экспертов, таких же официальных лиц, но с другой стороны", — заключила официальный представитель МИД.
Газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ и экспертов накануне написала, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голикова прокомментировала статью FT о смертности от COVID-19 в России
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Популярные комментарии
А почему же тогда в странах с той же численностью населения, что и в России смертность в несколько раз превышает данные российской статистики ? Парадокс ...
12 мая, 23:08
Олег Ковалёв
52010018
Это называется,-на воре и шапка горит. Становиться устойчивым признаком,что приписанное России,является действительностью у наговаривающих.Стало удобно их "палить" на таких ,-бла бла бла.
12 мая, 21:41
Garik Maloff
2420009
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